Нефть и газ. О дисциплине ОПЕК+, заявлениях Ирана и ситуации в Ливии

Нефть марки Brent выглядит слабо. Пробит уровень в $76,99 — вероятен спуск ниже к $72,3. Давление на котировки оказывает отток ликвидности в результате падения мировых фондовых рынков. Поддержку оказывает фактор нестабильности на Ближнем Востоке.