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Нефть и газ. О дисциплине ОПЕК+, заявлениях Ирана и ситуации в Ливии

Brent выглядит слабо, считает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Источник: Reuters

Нефть марки Brent выглядит слабо. Пробит уровень в $76,99 — вероятен спуск ниже к $72,3. Давление на котировки оказывает отток ликвидности в результате падения мировых фондовых рынков. Поддержку оказывает фактор нестабильности на Ближнем Востоке.

Сегодня внимание рынка будет обращено на данные API о недельной динамике запасов нефти в США. Последние 5 недель они демонстрировали снижение.

EIA выпустит краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов.

Ближний Восток опасается того, что Иран может нанести удар по Израилю.

Новостной фон

∙ Иран планирует наказать Израиль, но избежать при этом полномасштабной войны.

∙ По меньшей мере пять американских военнослужащих получили ранения в результате нападения на военную базу в Ираке.

∙ Добыча на крупнейшем месторождении Ливии полностью приостановлена. Выпадающий из производства объем — порядка 270 тыс. б/с.

∙ Добыча нефти ОПЕК+, согласно исследованию Reuters, в июле выросла.. Наибольший прирост продемонстрировала Саудовская Аравия. При этом основная часть превышения по-прежнему приходится на Ирак.

НОВАТЭК, похоже, загрузил партию газа на танкер на «Арктик СПГ — 2».

Фьючерсы на природный газ в США демонстрируют признаки снижения волатильности при приближении к верхней границе нижнего блока консолидации.

Индикаторы RSI и MACD также сигнализируют о торможении темпов падения.

∙ Чрезмерная жара на западе США способствует сохранению высоких цен на электроэнергию и природный газ, сообщает S&P Global.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».