Нефть и газ. О дисциплине ОПЕК+, заявлениях Ирана и ситуации в Ливии

Нефть марки Brent выглядит слабо. Пробит уровень в $76,99 — вероятен спуск ниже к $72,3. Давление на котировки оказывает отток ликвидности в результате падения мировых фондовых рынков. Поддержку оказывает фактор нестабильности на Ближнем Востоке.
Сегодня внимание рынка будет обращено на данные API о недельной динамике запасов нефти в США. Последние 5 недель они демонстрировали снижение.
EIA выпустит краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов.
Ближний Восток опасается того, что Иран может нанести удар по Израилю.
Новостной фон
∙ Иран планирует наказать Израиль, но избежать при этом полномасштабной войны.
∙ По меньшей мере пять американских военнослужащих получили ранения в результате нападения на военную базу в Ираке.
∙ Добыча на крупнейшем месторождении Ливии полностью приостановлена. Выпадающий из производства объем — порядка 270 тыс. б/с.
∙ Добыча нефти ОПЕК+, согласно исследованию Reuters, в июле выросла.. Наибольший прирост продемонстрировала Саудовская Аравия. При этом основная часть превышения по-прежнему приходится на Ирак.
∙ НОВАТЭК, похоже, загрузил партию газа на танкер на «Арктик СПГ — 2».
Фьючерсы на природный газ в США демонстрируют признаки снижения волатильности при приближении к верхней границе нижнего блока консолидации.
Индикаторы RSI и MACD также сигнализируют о торможении темпов падения.
∙ Чрезмерная жара на западе США способствует сохранению высоких цен на электроэнергию и природный газ, сообщает S&P Global.
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