Эксперт раскрыл, почему август называют «роковым» для рубля

традиционное сезонное давление, которое сохраняется со стороны импортёров. Его усиливают трудности проведения платежей, их сроков, увеличение тарифов и комиссий, транспортных издержек. Поэтому требуется больше валюты в обращении для закупок, возрастает стоимость импорта.

традиционное сезонное давление, которое сохраняется со стороны импортёров. Его усиливают трудности проведения платежей, их сроков, увеличение тарифов и комиссий, транспортных издержек. Поэтому требуется больше валюты в обращении для закупок, возрастает стоимость импорта.

традиционное сезонное давление, которое сохраняется со стороны импортёров. Его усиливают трудности проведения платежей, их сроков, увеличение тарифов и комиссий, транспортных издержек. Поэтому требуется больше валюты в обращении для закупок, возрастает стоимость импорта.