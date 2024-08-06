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Эксперт раскрыл, почему август называют «роковым» для рубля

У августа — плохая репутация по отношению к курсу рубля. Начало такой «традиции» дал потрясший страну август 1998 года, памятный россиянам под словом «дефолт». Что ожидает рубль в наступившем месяце, рассказал аналитик Финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман.

Источник: Reuters

В 1998 году доллар поднялся к рублю на 58,4% за месяц. С того момента, за 26 лет доллар укреплялся в августе девятнадцать раз, напоминает финансист. Наиболее значительный всплеск курса был в 2008 году (5,2%), 2018 году (8,1%). В 2023 году доллар поднимался на 4,8%.

По мнению Гойхмана, для этого есть некоторые объективные причины.

«В августе повышается спрос на валюту у импортеров для закупок перед осенне-зимним сезоном. Есть и психологический фактор — в ожидании возможного ослабления рубля многие стремятся покупать валюту», — говорит эксперт.

С другой стороны, подходит к концу автомобильный сезон, когда с весны повышаются цены на бензин и нефть. В конце лета зачастую такой подъём прекращается, что, по словам экономиста, негативно для рубля.

Окажется ли трудным август для российской валюты и в этом году?

Есть немало драйверов и «за», и «против» роста курса.

К негативным обстоятельствам относятся:

  • традиционное сезонное давление, которое сохраняется со стороны импортёров. Его усиливают трудности проведения платежей, их сроков, увеличение тарифов и комиссий, транспортных издержек. Поэтому требуется больше валюты в обращении для закупок, возрастает стоимость импорта.
  • цены на нефть заметно снижаются с начала августа. Баррель нефти Brent подешевел с 1 августа с 82 до уровней ниже 76 дол. Это связано не только с сезонным ослаблением спроса, но и с ростом рисков замедления мировой экономики, проявившихся в последние дни.
  • сохранение высокой инфляции и инфляционных ожиданий в России. В этом году потребительские цены поднимаются из месяца в месяц в 2024 г. В июле — на 8,6% в годовом исчислении. Это также способствует ослаблению рубля.

С другой стороны, многое и поддерживает рубль.

Так, в августе станут проявляться последствия июльского повышения ключевой ставки ЦБ с 16% до 18%. Рубль становится относительно привлекательнее для вложений.

Кроме того, сохраняется высокое превышение поступления валюты от экспорта над её оттоком из страны — то есть большое положительное сальдо торгового и платёжного баланса.

Также эксперт напомнил, что в мире происходит ослабление доллара к основным валютам из-за рисков торможения в экономике США и ожиданий снижения процентных ставок в США.

Таким образом, эти и другие противодействующие факторы, вероятно, станут поддерживать рубль в текущем диапазоне 83−89 ₽/дол. и 11.6- 12,2 рубль/юань, заключил Марк Гойхман.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Елена Рогачева