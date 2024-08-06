Банкротам оставят на «свой угол»

Руководитель судебной практики консалтинговой группы РКТ Иван Стасюк также обращает внимание на то, что предложенный подход уже работает в судебной практике. Саму идею он считает справедливой и с точки зрения прав остальных кредиторов: «Если бы не было ипотеки, то единственное жилье вообще бы не продавалось, поэтому логично, что и в случае продажи ипотечного единственного жилья оставшиеся кредиторы ничего не получат». С учетом уже принятых изменений, говорит Иван Стасюк, у должника будет больше вариантов: если есть возможность справиться с платежами по ипотеке, то он будет выбирать мировое соглашение, если нет — жилье будет продано. По словам Олега Зайцева, «единственное, что вызывает принципиальные возражения — то, что законопроект вслед за КС допускает удовлетворение требований кредиторов первой и второй очередей из заложенного жилья, что ухудшает ситуацию по сравнению с действующей практикой».