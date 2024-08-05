В России снова откроются магазины Hugo Boss

Как сообщает INTERFAX, ритейлер АО «Стокманн» завершил сделку по приобретению российского подразделения Hugo Boss.
Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), смена владельца ООО «Хьюго Босс Рус» произошла 2 августа 2024 года.
Напомним, что немецкий производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss прекратил онлайн-продажи и закрыл свои магазины на территории России в марте 2022 года.
Этой весной, тогда еще заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов (ныне начальник управления президента России по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса) заявил «Интерфаксу», что правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по приобретению российского бизнеса Hugo Boss компанией АО «Стокманн».
Ожидается, что после завершения сделки в третьем квартале 2024 года, магазины ритейлера откроются на территории Российской Федерации.
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Виктория Воропаева