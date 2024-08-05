В России снова откроются магазины Hugo Boss

Этой весной, тогда еще заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов (ныне начальник управления президента России по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса) заявил «Интерфаксу», что правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по приобретению российского бизнеса Hugo Boss компанией АО «Стокманн».