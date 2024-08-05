Разворот на месте. О чем говорит снижение инфляции в Турции

Месячная инфляция в Турции в июле ускорилась до 3,23% после 1,64% в июне. При этом годовая инфляция (инфляция за последние 12 месяцев) технически снизилась до 61,8% с 71,6% из-за выхода высокого значения июля 2023 года (тогда месячный прирост цен составлял 9,49%).
«Напомним, что целевой уровень инфляции в Турции составляет 5% годовых. При этом за один месяц июль цены выросли на 3,2%. Поэтому мы бы не говорили о каком-то значимом замедлении инфляции», — отметил Васильев.
Основные причины инфляции по-прежнему остаются, в том числе глубоко отрицательные процентные ставки и хроническая девальвация лиры.
В результате реальные ставки в Турции (с поправкой на инфляцию) по-прежнему остаются одними из самых низких в мире, что оказывает давление на турецкую лиру и ведут к разгону инфляции.
Турецкая лира продолжает обновлять исторические минимумы к доллару. С начала этого года доллар вырос на 13% к лире, в прошлом году доллар поднялся на 58% к лире.
Ослабление национальной валюты ведёт к удорожанию импортных товаров, в том числе энергоносителей, что также разгоняет инфляцию.
Турецкая лира ежегодно обесценивается к доллару на двузначную величину, инфляция остаётся двузначной, покупательная способность национальной валюты ежемесячно снижается, а доверие к лире падает. В результате турки предпочитают сохранять сбережения в долларах, евро и активах в твёрдой валюте (золото, криптовалюты).
Мы полагаем, что в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит снижаться из-за выходы высоких значений лета и осени 2023 года, однако инфляция по-прежнему будет находится в районе 40−50%, что в десять раз выше официального таргета ЦБ.
«Полагаем, что ослабление лиры продолжится, поскольку текущего уровня процентных ставок по-прежнему недостаточно для сдерживания инфляции. Большинство Центробанков мира стремится поднять ключевые ставки выше уровня инфляции, чтобы побороть рост цен», — отметил аналитик.
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