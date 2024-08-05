Разворот на месте. О чем говорит снижение инфляции в Турции

В результате реальные ставки в Турции (с поправкой на инфляцию) по-прежнему остаются одними из самых низких в мире, что оказывает давление на турецкую лиру и ведут к разгону инфляции.

Турецкая лира продолжает обновлять исторические минимумы к доллару. С начала этого года доллар вырос на 13% к лире, в прошлом году доллар поднялся на 58% к лире.