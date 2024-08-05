Инфляция в Турции резко замедлилась в июле

При этом группа турецких независимых экономистов ENAG оценивает годовую инфляцию на более высоком уровне — около 100% (113% месяцем ранее). Замедление показателя продолжилось после того, как по итогам июня инфляция в стране замедлилась впервые за год. Последний раз до того снижение фиксировали в июне 2023 года — 38,21%. После этого инфляция только ускорялась, достигнув максимума в 75,45% в мае 2024 года.