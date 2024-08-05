Турция резко сократила импорт товаров

Самые заметные сокращения в импорте у Турции произошли с основными партнерами. Так, поставки из России за месяц уменьшились больше всего — на 835 миллионов долларов (до 2,95 миллиарда долларов). Следом расположилась Италия, сократившая поставки на 714 миллионов (до 1,2 миллиарда), Китай — на 481 миллиона (до 3,4 миллиарда долларов), Швейцария — на 443 миллиона (до 625 миллиона) и Германия — на 364 миллиона (до 1,9 миллиарда).