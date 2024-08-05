Турция резко сократила импорт товаров

Так, согласно турецким статданным, по итогам июня импорт Турции снизился на 18,8% по сравнению с маем, до 24,9 миллиарда долларов. При этом с начала года снижение составило 14%.
«Действительно, относительно мая 2024 года турецкая внешняя торговля (не только импорт, но и экспорт) в июне резко сократилась. Однако относительно июня прошлого года спад по импорту был лишь на 4%, а по экспорту на 8%», — прокомментировал директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали.
Как изменился импорт от основных партнеров
Самые заметные сокращения в импорте у Турции произошли с основными партнерами. Так, поставки из России за месяц уменьшились больше всего — на 835 миллионов долларов (до 2,95 миллиарда долларов). Следом расположилась Италия, сократившая поставки на 714 миллионов (до 1,2 миллиарда), Китай — на 481 миллиона (до 3,4 миллиарда долларов), Швейцария — на 443 миллиона (до 625 миллиона) и Германия — на 364 миллиона (до 1,9 миллиарда).
Замыкают десятку стран с наиболее сильным падением поставок Испания (сокращение на 282 миллиона), США (на 275 миллионов), Малайзия (на 196 миллионов), Великобритания (на 178 миллионов) и Франция (на 161 миллион).
При этом среди тех стран, которые вошли в двадцатку основных поставщиков товаров в Турцию в июне, только Бразилия нарастила свой экспорт — на 77 миллионов долларов, до 427 миллионов.
В чем причина сокращения
Такое снижение происходит на фоне экономических процессов, идущих в стране. «Экономика Турции продолжает испытывать негативный эффект двузначной инфляции и валютного риска, что во многом связано с длинными лагами в эффективности проводимой политики и уже сформировавшимися инфляционными ожиданиями», — объясняет Ашигали.
Однако эксперт добавляет, что идет постепенная нормализация. «Как долгосрочный пик по инфляции (2022 год), так локальный пик (в мае текущего года) пройдены, девальвационные риски снижаются, а монетарные резервы уже находятся в зоне наращивания», — отмечает он.
Помимо этого, основной причиной падения поставок в Турцию может быть сокращение закупок газа из РФ, который является основной статьей импорта, считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Первая возможная причина для этого — ежегодные плановые ремонты на магистральных газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток» в мае-июне.
Во-вторых, в Турции в конце весны установилась мягкая, комфортная погода. Благодаря ей потребители тратили минимум энергии на охлаждение или обогрев помещений. «Другая вероятная причина снижения Турцией закупок газа — рост цен на голубое топливо», — заключил Бахтин.