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Турция резко сократила импорт товаров

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Импорт товаров Турцией по итогам июня этого года упал почти на 20% — заметно сокращают свои поставки в страну даже основные торговые партнеры, такие как Россия и Китай, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Это происходит на фоне двузначной инфляции, валютного риска и сокращения поставок газа из РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Источник: РИА "Новости"

Так, согласно турецким статданным, по итогам июня импорт Турции снизился на 18,8% по сравнению с маем, до 24,9 миллиарда долларов. При этом с начала года снижение составило 14%.

«Действительно, относительно мая 2024 года турецкая внешняя торговля (не только импорт, но и экспорт) в июне резко сократилась. Однако относительно июня прошлого года спад по импорту был лишь на 4%, а по экспорту на 8%», — прокомментировал директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали.

Как изменился импорт от основных партнеров

Самые заметные сокращения в импорте у Турции произошли с основными партнерами. Так, поставки из России за месяц уменьшились больше всего — на 835 миллионов долларов (до 2,95 миллиарда долларов). Следом расположилась Италия, сократившая поставки на 714 миллионов (до 1,2 миллиарда), Китай — на 481 миллиона (до 3,4 миллиарда долларов), Швейцария — на 443 миллиона (до 625 миллиона) и Германия — на 364 миллиона (до 1,9 миллиарда).

Замыкают десятку стран с наиболее сильным падением поставок Испания (сокращение на 282 миллиона), США (на 275 миллионов), Малайзия (на 196 миллионов), Великобритания (на 178 миллионов) и Франция (на 161 миллион).

При этом среди тех стран, которые вошли в двадцатку основных поставщиков товаров в Турцию в июне, только Бразилия нарастила свой экспорт — на 77 миллионов долларов, до 427 миллионов.

В чем причина сокращения

Такое снижение происходит на фоне экономических процессов, идущих в стране. «Экономика Турции продолжает испытывать негативный эффект двузначной инфляции и валютного риска, что во многом связано с длинными лагами в эффективности проводимой политики и уже сформировавшимися инфляционными ожиданиями», — объясняет Ашигали.

Однако эксперт добавляет, что идет постепенная нормализация. «Как долгосрочный пик по инфляции (2022 год), так локальный пик (в мае текущего года) пройдены, девальвационные риски снижаются, а монетарные резервы уже находятся в зоне наращивания», — отмечает он.

Помимо этого, основной причиной падения поставок в Турцию может быть сокращение закупок газа из РФ, который является основной статьей импорта, считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Первая возможная причина для этого — ежегодные плановые ремонты на магистральных газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток» в мае-июне.

Во-вторых, в Турции в конце весны установилась мягкая, комфортная погода. Благодаря ей потребители тратили минимум энергии на охлаждение или обогрев помещений. «Другая вероятная причина снижения Турцией закупок газа — рост цен на голубое топливо», — заключил Бахтин.