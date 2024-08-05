ЦБ раскрыл, как будут развиваться безналичные платежи в регионах

Среди основных идей также звучат предложения на уровне нормативных актов ввести обязательное требование для организаций, получающих бюджетное финансирование, принимать безналичную оплату. ЦБ также выступает за перевод субсидий и компенсаций, выплачиваемых из бюджета, на формат электронного сертификата. Такой сертификат активируется только при условии безналичной оплаты и предоставляет возможность самостоятельно приобретать определенные товары, работы и услуги за счет бюджетных средств, при наличии права на государственную поддержку.