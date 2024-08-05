ЦБ раскрыл, как будут развиваться безналичные платежи в регионах

Банк России выступил с предложением разработать региональные программы поддержки для предпринимателей, использующих безналичные методы оплаты, включая карты и Систему Быстрых Платежей (СБП). Эти меры направлены на повышение уровня приема безналичных платежей в различных регионах страны. Соответствующие инициативы были представлены в презентации регулятора, оказавшейся в распоряжении редакции «Ведомости».
Официальный представитель Банка России в интервью «Ведомостям» отметил, что мероприятия по улучшению финансовой доступности и развитию безналичных расчетов проводятся регулятором на постоянной основе по всей территории России.
Среди основных идей также звучат предложения на уровне нормативных актов ввести обязательное требование для организаций, получающих бюджетное финансирование, принимать безналичную оплату. ЦБ также выступает за перевод субсидий и компенсаций, выплачиваемых из бюджета, на формат электронного сертификата. Такой сертификат активируется только при условии безналичной оплаты и предоставляет возможность самостоятельно приобретать определенные товары, работы и услуги за счет бюджетных средств, при наличии права на государственную поддержку.
Для развития безналичных расчетов в регионах Центробанк также предлагает использование карты «Мир» для запуска региональных проектов, таких как карта жителя, транспортная карта, карта студента или школьника, а также карта туриста и другие.
Ранее Центральный Банк опубликовал статистику переводов по СБП за второй квартал 2024 года. Количество торговых точек и сервисов, принимающих оплату через СБП, увеличилось на 9% за квартал и достигло 1,8 млн единиц. Доля малых и средних предприятий среди них составила более 80% — 1,5 млн, что составляет 24% от общего числа МСП.
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Виктория Воропаева