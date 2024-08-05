Американские акции рухнули на старте торгов на ожиданиях рецессии

Американские фондовые индексы обвалились на открытии торгов 5 августа. Индекс S&P 500 снизился на 4,27%, до 5118,3 пункта, свидетельствуют данные на 16:30 мск. Индекс Dow Jones потерял к этому моменту 2,72%, опустившись до 38 658,34 пункта. Индекс NASDAQ Composite падал на 6,35%, до 15 710,53 пункта.
Американский фондовый рынок снижается после выхода слабой макростатистики по США. В пятницу, 2 августа, Министерство труда США сообщило, что в июле уровень безработицы вырос до 4,3% против 4,1% месяцем ранее на фоне существенного замедления темпов найма. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за этот период выросло всего на 114 тыс. против 179 тыс. месяцем ранее и прогнозов в 176 тыс.
Как отмечает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец, данные по рынку труда в США на прошлой неделе вышли уже после решения ФРС сохранить ставку на уровне 5,25−5,5%. «Это стало поводом усомниться в правильности оценок регулятора относительно развития экономики. На рынок вернулись опасения того, что экономику США может ждать жесткая посадка (вероятная рецессия), хотя в последнее время в прогнозах преобладал сценарий мягкой посадки», — говорит Донец.
Она отмечает, что просадка замечена по разным классам активов. В частности, доллар ослабевает к другим валютам, снижаются цены на нефть, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке.
Впрочем, Софья Донец считает, что пока рано говорить о начале настоящей посадки экономики США. По ее мнению, вероятное снижение ставки ФРС США в сентябре должно будет оказать поддержку рынку.
Брокерские компании также пересмотрели свои прогнозы по ставке ФРС на 2024 год в сторону более агрессивного снижения. В JPMorgan считают, что ФРС снизит ставку на 50 б.п. на заседаниях в сентябре и ноябре, а затем будет снижать ставку на 25 б.п. на каждом последующем заседании. В Goldman Sachs ожидают три последовательных снижения на 25 б.п. в сентябре, ноябре и декабре. Аналитики Bank of America полают, что ФРС начнет снижать процентные ставки в сентябре на 25 б.п., хотя ранее банк ожидал первое снижение только в декабре.
На фоне обвала акций в понедельник резко вырос индекс волатильности VIX. На пике премаркета США показатель достигал 65,73. По базовой теории, если значение VIX находится выше диапазона 40−45, то это говорит о панике на рынке и бегстве инвесторов из рисковых активов. По данным FactSet, сейчас VIX находится на самых высоких значениях с марта 2020 года, когда на рынках наблюдались панические распродажи.
Как отмечают аналитики УК «Арикапитал», за последний месяц бенчмарк, который называют индексом страха, удвоился. «Прошедшее изменение — пограничное, дальнейший рост VIX ранее всегда сопровождался потрясениями, не ограничивающимися финансовыми рынками», — отметили эксперты.
Слабые данные по экономике США спровоцировали распродажи на фондовых рынках по всему миру. Фондовый индекс Nikkei 225 (ключевой индикатор Токийской фондовой биржи TSE, включающий акции 225 крупнейших компаний Японии) по итогам торгов 5 августа рухнул на 12,4%, упав до отметки 31 458,42 пункта. За сутки значение индекса Nikkei 225 сократилось на 4451,28 пункта, что стало новым рекордом падения, перекрыв показатель 20 октября 1987 года.
Другие азиатские рынки также оказались в минусе. Индекс Hang Seng по итогу торгов 5 августа потерял 1,46%, Shanghai Composite — 1,54%, Sensex — 2,74%, Asia Dow снизилась на 6,91%.
Основной индекс Стамбульской фондовой биржи Borsa Istanbul 100 (BIST 100) в ходе торгов снизился на 6,72%, после чего биржа прекратила торги, однако затем возобновила их. По данным на 16:31 мск бенчмарк терял 5,39%.