Американские акции рухнули на старте торгов на ожиданиях рецессии

Брокерские компании также пересмотрели свои прогнозы по ставке ФРС на 2024 год в сторону более агрессивного снижения. В JPMorgan считают, что ФРС снизит ставку на 50 б.п. на заседаниях в сентябре и ноябре, а затем будет снижать ставку на 25 б.п. на каждом последующем заседании. В Goldman Sachs ожидают три последовательных снижения на 25 б.п. в сентябре, ноябре и декабре. Аналитики Bank of America полают, что ФРС начнет снижать процентные ставки в сентябре на 25 б.п., хотя ранее банк ожидал первое снижение только в декабре.