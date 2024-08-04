Эксперты рассказали, на что обратить внимание при открытии ультравысоких вкладов

Последний раз возможность открыть вклад под 20% годовых у россиян был весной 2022 года, когда Центробанк резко поднял ключевую ставку ради борьбы с внешними шоками и возвращения денег россиян на депозиты. Однако тогда банки открывали вклады только на полгода, и ставка по ним равнялась ключевой, хотя обычно доходность депозитов бывает ниже «ключа» на 1−2%.
Теперь ставка по вкладам и накопительным счетам во многих случаях значительно превышает ключевую — вплоть до 4%. Это делает сложившуюся ситуацию по-настоящему уникальной.
«Мы сегодня наблюдаем самый длинный период рекордно высоких ставок по пассивам: по вкладам, накопительным счетам. Такого раньше в России, по крайней мере, за последние десять лет, наверное, не наблюдалось. Были локальные пики, но при этом ставки по сберегательным продуктам для населения держались на этом уровне один-два месяца, не более», — признал зампред правления ВТБ Георгий Горшков.
Наибольший интерес для вкладчика сейчас представляют депозиты под 19,5−21% годовых и более. Банки открывают такие вклады и накопительные счета новым клиентам, у которых раньше либо вообще не было счетов, либо баланс было околонулевым последние 3−6 месяцев. Часто требуется ежемесячно совершать покупки по карте банка на сумму от 10−30 тысяч рублей, иметь статус премиум-клиента или подавать заявку на открытие через финансовый маркетплейс Московской биржи «Финуслуги». Такие предложения редакция «РГ» нашла в «Газпромбанке», ВТБ, «Альфа-Банке, “Почта Банке”, “Синаре”, МКБ, “Совкомбанке”, “Уралсибе” и “Росбанке”.
При открытии вклада впервые и на небольшую сумму на «Финуслугах» от некоторых банков можно получить ставку до 22,5%. Рекордную доходность обеспечивают приветственные бонусы самого маркетплейса, но их размер не превышает нескольких тысяч рублей, так что людей со сбережениями от миллиона и более такое предложение едва ли привлечет. Разовые промо-акции рассчитаны в первую очередь на подавляющее большинство россиян, которые держат на своих депозитах до 500 тысяч рублей и еще не пользовались «Финуслугами».
Заработать максимум денег на ультравысоких ставках по вкладам не так-то просто. В банках могут опустить в разговоре с клиентом важные детали.
«Мы считаем, что высокая ключевая ставка сохранится как минимум значительную часть первого квартала 2025 года, а это значит, что и у потребителей есть очень хорошая возможность фиксировать условия по вкладам и накопительным счетам на достаточно длительный период времени и зарабатывать на ставках, которые есть», — добавил Георгий Горшков.
Предстоящей осенью и зимой коммерческие банки будут ориентироваться на решения ЦБ, подтвердили «РГ» представители пресс-служб. «Мы не исключаем дальнейшего повышения ставок по вкладам, так как ЦБ также пересмотрел базовый прогноз», — говорят в «Почта Банке». Уровень доходности по вкладам в ближайшие месяцы будет зависеть от решений по ключевой ставке, а также от развития ситуации на рынке, согласны с коллегами в «Уралсибе».
До конца 2024 года прогноз Банка России по диапазону ключевой ставки установлен на уровне 18−20%, что исключает снижение ставки, но допускает ее повышение, объяснил главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. «Мы думаем, что это убедит всех в том, что ставки останутся высокими действительно надолго. Это поможет охладить кредитование и привести экономику к сбалансированным темпам роста», — сказал аналитик.
Заработать максимум денег на ультравысоких ставках по вкладам не так просто, как кажется, предупреждают эксперты. Следует обязательно прочитать договор, поскольку менеджеры банков могут невольно или преднамеренно опустить в разговоре с клиентом важные детали, например, выдать полный месяц за календарный.
Так, открыв на календарный месяц накопительный счет под 20% годовых в предпоследний день месяца, вкладчик получит проценты с такой доходностью только за двое суток, а дальше ставка по счету резко упадет до «базовой» и в результате депозит окажется совсем невыгодным. Но невнимательный человек обнаружит это только через месяц, когда уже безвозвратно обогатит хитрых банкиров.
Учитывая прогнозы финансистов и общую ситуацию с инфляцией, вкладчикам не стоит спешить открывать вклады с фиксированной ставкой надолго, советует эксперт проекта «ПроФиТ» Ассоциации развития финансовой грамотности Павел Никитин. В том случае, если ключевая ставка ЦБ этой осенью или зимой будет увеличена еще на 1−2%, то подрастет и доходность по депозитам.
«Если ставки и в самом деле вырастут, то переоформить вклад без потери процентов уже не получится. Выход есть: сейчас банки активно предлагают пользоваться накопительными счетами с начислением на минимальный ежемесячный и даже ежедневный остаток. Ставка по ним может меняться, но зато и деньги можно забрать без потерь либо раз в месяц, либо в любой день, смотря по условиям договора. В текущей неопределенной ситуации это важное преимущество», — подчеркнул Никитин.
Когда ситуация с ключевой ставкой ЦБ станет более определенной, тогда вкладчикам будет проще выбрать вклад по фиксированной ставке. «Я рекомендую не ограничивать себя в выборе, а размещать средства как на вкладах, так и на накопительных счетах. Это позволит в случае необходимости снимать деньги без потери процентов вместо того, чтобы расторгать вклад по ставке до востребования 0,01%», — предложил стратегию эксперт.
При выборе банка, особенно некрупного, не следует забывать о максимальной сумме страхования вклада в 1,4 миллиона рублей, напомнил независимый советник, участник Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Ришат Кулыев. «Использовать депозиты с высокой доходностью в мелких банках для хранения “подушки безопасности” можно, но следует разложить деньги по разным банкам так, чтобы сумма с процентами не превышала лимит Агентства по страхованию вкладов», — порекомендовал он.
По словам финансиста, для долгосрочных сбережений стоит рассмотреть облигации федерального займа от Минфина России, а также облигации с плавающим купоном. «Есть бумаги, по которым купоны выплачиваются ежемесячно либо ежеквартально. Их можно также инвестировать, и фактическая общая доходность будет выше, чем у вкладов на долгие сроки», — отметил он.
Долговые ценные бумаги с высоким рейтингом подходят для сохранения денег надолго лучше депозитов, но требуют как минимум базовых навыков работы на бирже. «Смысл в том, что когда ключевая ставка начнет снижаться, то ставки по вкладам тоже упадут, а по облигациям, которые имеют длительный срок обращения, их владельцы продолжат получать более высокий доход», — пояснил Ришат Кулыев.
Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое может оказать важное влияние на ситуацию с доходностью по депозитам россиян, запланировано на 13 сентября 2024 года.