Эксперты рассказали, на что обратить внимание при открытии ультравысоких вкладов

При открытии вклада впервые и на небольшую сумму на «Финуслугах» от некоторых банков можно получить ставку до 22,5%. Рекордную доходность обеспечивают приветственные бонусы самого маркетплейса, но их размер не превышает нескольких тысяч рублей, так что людей со сбережениями от миллиона и более такое предложение едва ли привлечет. Разовые промо-акции рассчитаны в первую очередь на подавляющее большинство россиян, которые держат на своих депозитах до 500 тысяч рублей и еще не пользовались «Финуслугами».