Чем объясняются рекордные доходы нефтетрейдеров

В России с начала 2024-го по апрель нефтегазовые доходы бюджета превысили 4 трлн руб., что на 80% больше, чем за тот же период 2023 года, посчитали в Минфине. Впрочем, что касается появления крупных российских нефтетрейдеров, то это перспектива будущего, отметил заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев:
"Это мировые трейдеры сырьевых товаров. Они занимаются не только энергоресурсами — углем, нефтью, газом, но и металлами, и оборудованием. Многие из них владеют собственным флотом, нефтеперерабатывающими мощностями. Поэтому говорить о том, что российские трейдеры тоже здесь как-то могут принять участие, очень сложно. В частности, я не помню, чтобы у нас хоть один нефтетрейдер стал публичной компанией.
С другой стороны, за последние два года все-таки открылось окно возможностей. Мы видим, что наши грузы начали идти по прямым контрактам и в Бразилию, и в Боливию, и в Африку. Собственно, это и есть возможности для развития крупного трейдинга.
Возникнет ли на этом фоне российский игрок, сказать сложно, потому что большая часть таких компаний, как правило, концентрируется в Америке либо в Швейцарии. Если идея о создании мирового финансового центра в Москве в какой-то мере реализуется, то, безусловно, там и российские компании смогут в таком режиме работать.
Что касается возможного влияния регуляторов на такие корпорации, то они же не формируют стоимость нефтепродуктов на конкретной АЗС. Да, они участники рынка, они могут активно формировать цены, влиять на них, но если правительству не нравится стоимость топлива, то они могут отказаться от ценовых агентств. Собственно, если ребята заработают столько денег, то зачем их в этом ограничивать?".
Помимо выплат акционерам, компании занимаются инвестициями, однако период высокой доходности продлится недолго, уверен глава аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев: "Во-первых, это дивиденды. Во-вторых, это реинвестирование части прибыли в разные активы, как в профильные, в частности, НПЗ или нефтяные скважины, так и в непрофильные, например, вхождение в капитал компаний из других сфер, так называемые портфельные инвестиции.
Это временная история, потому что те, кто владеют нефтетрейдерами, сейчас пожинают плоды из-за нестабильности в мире и высокой волатильности.
Что хорошо нефтетрейдеру? Чтобы была высокая волатильность, потому что она дает возможность зарабатывать более высокие комиссии, чем на предсказуемом рынке. Любые конфликты, связанные с Россией-Украиной, Израилем-Ливаном, Венесуэлой-Гайаной, Китаем-Тайванем, — это всегда высокая волатильность. Понятно, что рано или поздно эти конфликты либо прекратятся, либо будут заморожены, и такая волатильность снизится, как и комиссионные доходы от нефтетрейдинга и прибыль этих игроков".
По данным Bloomberg, акции Vitol держат порядка 500 сотрудников компании, причем ни один из них не владеет более чем 5% бумаг. Ранее рекордную чистую прибыль, которая превысила $15 млрд, торговый дом получил в 2022 году.