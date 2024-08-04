Чем объясняются рекордные доходы нефтетрейдеров

Что касается возможного влияния регуляторов на такие корпорации, то они же не формируют стоимость нефтепродуктов на конкретной АЗС. Да, они участники рынка, они могут активно формировать цены, влиять на них, но если правительству не нравится стоимость топлива, то они могут отказаться от ценовых агентств. Собственно, если ребята заработают столько денег, то зачем их в этом ограничивать?".