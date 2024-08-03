Минфин доработал законопроект о новом порядке взыскания долгов с физлиц

Вводятся и другие дополнительные гарантии для физлиц: если первая версия проекта говорила о приостановке обжалованного взыскания до решения по жалобе, то теперь спорные суммы будут исключены из сальдо единого налогового счета налогоплательщика до судебного решения. Как отмечает Минфин, «за счет этого суммы единого налогового платежа налогоплательщика не будут направляться на погашение долгов, против которых заявлены возражения», до решения суда. Также проект теперь предполагает возможность оспаривания долга и после истечения срока на возражения (сам срок продлен до 30 дней вместо 10). Возразить можно будет даже в рамках начавшейся процедуры взыскания (тогда сумма тоже будет исключена из сальдо ЕНС). После рассмотрения возражений у налоговых органов будет полгода на подачу иска в суд, при этом минимальная сумма возможного иска составит 3 тыс. руб. (вместо 10 тыс. руб.). Отметим также, что при обжаловании физлицами решений судов по искам ФНС им придется оплачивать пошлины, размер которых со следующего года повышается (см. «Ъ» от 23 июля). Впрочем, в проекте предложена более поздняя дата вступления его в силу — с 1 ноября 2025 года (вместо 1 января) и переходные положения.