Минфин доработал законопроект о новом порядке взыскания долгов с физлиц

Минфин совместно с ФНС и Верховным судом доработал законопроект о внесудебном взыскании налоговой задолженности с граждан — как сообщило ведомство, дополненная версия документа подготовлена с учетом поступивших предложений и «усиливает защищенность граждан». Напомним, документ был подготовлен в июне для унификации процедуры взыскания недоимки (внесудебный порядок уже работает для ИП и компаний; см. «Ъ» от 26 июня). Сейчас взыскание налоговых долгов с граждан возможно после вынесения судебного приказа. Одной из целей законопроекта было заявлено снижение нагрузки на суды — в 2023 году было рассмотрено почти 1,5 млн таких дел, при этом, по данным ФНС, в основном требования налоговой являются бесспорными (доля отказов с учетом возражений — 0,04%).
Суть нового механизма заключается в том, что при неисполнении физлицом в срок требования о погашении долга в течение полугода налоговая направляет ему решение о взыскании — и в отсутствие возражений списывает суммы на покрытие задолженности со счетов. Если же возражения есть, процесс переводится в судебный порядок. В доработанной и детализированной версии законопроекта при этом появились значительные изменения. Так, документ больше не ограничивает «снизу» сумму для принятия решений о взыскании (ранее — от 10 тыс. руб.), но уточняет, что в случае пропуска срока решение о взыскании станет недействительным — и налоговому органу придется обращаться в суд. Также прямо прописывается, что взыскание за счет имущества через приставов возможно только при отсутствии средств на счетах налогоплательщика в банках.
Вводятся и другие дополнительные гарантии для физлиц: если первая версия проекта говорила о приостановке обжалованного взыскания до решения по жалобе, то теперь спорные суммы будут исключены из сальдо единого налогового счета налогоплательщика до судебного решения. Как отмечает Минфин, «за счет этого суммы единого налогового платежа налогоплательщика не будут направляться на погашение долгов, против которых заявлены возражения», до решения суда. Также проект теперь предполагает возможность оспаривания долга и после истечения срока на возражения (сам срок продлен до 30 дней вместо 10). Возразить можно будет даже в рамках начавшейся процедуры взыскания (тогда сумма тоже будет исключена из сальдо ЕНС). После рассмотрения возражений у налоговых органов будет полгода на подачу иска в суд, при этом минимальная сумма возможного иска составит 3 тыс. руб. (вместо 10 тыс. руб.). Отметим также, что при обжаловании физлицами решений судов по искам ФНС им придется оплачивать пошлины, размер которых со следующего года повышается (см. «Ъ» от 23 июля). Впрочем, в проекте предложена более поздняя дата вступления его в силу — с 1 ноября 2025 года (вместо 1 января) и переходные положения.
Как отмечает руководитель налоговой практики CLS Екатерина Смоловая, «обновленная редакция в большей степени учитывает более слабое положение физлиц по отношению к налоговым органам, особенно в условиях ЕНС» — например, за счет возможности невключения в сальдо ЕНС до вступления в силу решения суда о взыскании спорной задолженности. Партнер МЭФ LEGAL Вадим Зарипов обращает внимание, что в новой версии физлицу недостаточно будет просто обратиться с жалобой — после решения по ней потребуется вновь сформировать свою позицию и вновь высказать возражения против взыскания. При этом, полагает он, права физлиц по-прежнему защищены недостаточно — например, необходимо увеличить срок подачи физлицами жалобы на один-два месяца, а также предусмотреть, что при подаче жалобы, не отвечающей НК, она не возвращается, а оставляется без движения с сообщением налогоплательщику о недостатках, которые необходимо устранить.
Налоговый консультант Tax Compliance Екатерина Копылова отмечает, что принятие мер ко взысканию в отношении любой суммы «справедливо с точки зрения соблюдения обязанности уплаты законно установленных налогов и сборов», но порог в 3 тыс. руб., возможно, слишком низок и не даст ожидаемых результатов по разгрузке судебной системы, если налогоплательщики будут использовать свое право на оспаривание долга. По мнению Вадима Зарипова, на фоне девальвации рубля, повышения судебных пошлин и возможности накапливать задолженность в течение трех лет снижение не выглядит оптимальным. Как добавляет старший юрист налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Роман Билык, снижение порога взыскания затронет гораздо большее количество налогоплательщиков и является «явным ужесточением» по сравнению с первоначальной версией.