Дивная щедрость. 5 акций с максимальной прибылью для акционеров

Российский фондовый рынок продолжает радовать акционеров: каждый год выплаты дивидендов растут почти на 0,7−1 трлн рублей. В текущем дивидендном сезоне, который завершается, будут закрыты реестры акционеров около 90 компаний с правом на выплаты, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников. Объем выплаченных дивидендов за это время составит свыше 2,7 трлн рублей. При этом в прошлом году в аналогичный период выплаты выросли в 1,6 раза до 1,7 трлн рублей (+59%), еще годом ранее они составляли около 1 трлн рублей. Эксперт назвал лучшие компании по сумме выплат акционерам и по доходности.