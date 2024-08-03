Дивная щедрость. 5 акций с максимальной прибылью для акционеров

Российский фондовый рынок продолжает радовать акционеров: каждый год выплаты дивидендов растут почти на 0,7−1 трлн рублей. В текущем дивидендном сезоне, который завершается, будут закрыты реестры акционеров около 90 компаний с правом на выплаты, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников. Объем выплаченных дивидендов за это время составит свыше 2,7 трлн рублей. При этом в прошлом году в аналогичный период выплаты выросли в 1,6 раза до 1,7 трлн рублей (+59%), еще годом ранее они составляли около 1 трлн рублей. Эксперт назвал лучшие компании по сумме выплат акционерам и по доходности.
В первую пятерку вошли:
• Сбербанк — 752 млрд рублей.
• ЛУКОЙЛ — 345 млрд рублей.
• Роснефть — 307 млрд рублей.
• Северсталь — 192 млрд рублей.
• НЛМК — 152 млрд рублей.
Топ-5 акций по доходности:
• «Сургутнефтегаз» (привилегированные) — 20,47%. Результат достигнут за счет переоценки валютных запасов в ходе изменения курса рубля.
• «Россети Урал» — 14,8%
• МТС — 13,43%
• «Мать и дитя» — 13,4%
• «Башнефть» (привилегированные) — 13,01%
Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых уточнила, что основные плательщики дивидендов — это традиционно нефтегазовый сектор и Сбербанк. Традиционно лидирует Сбер, «Лукойл», «Роснефть».
Главный инвестиционный консультант ИК «ВЕЛЕС Капитал» Дмитрий Сергеев также назвал среди акций с максимальной доходностью акции «Сургутнефтегаза» (привилегированные), МТС, «Башнефти» (привилегированные).
«Структура российского рынка такова, что большую часть от совокупных дивидендных выплат генерирует небольшое число компаний», — пояснил Олег Решетников. Так, по его оценке, в текущем году всего 5 компаний обеспечат около 65% от всего объема дивидендных выплат, которые суммарно достигнут 2,7 трлн рублей. На один лишь Сбербанк придется свыше 25% от суммарных выплат.
«Поэтому то, сколько получат акционеры по итогам следующего года во многом зависит от того, как отчитаются крупнейшие компании», — подчеркнул эксперт.
Будут ли дивиденды еще больше
По прогнозу Олега Решетникова, сохраняется потенциал к росту дивидендных выплат в будущем. Дмитрий Сергеев также не исключает хорошие перспективы для акционеров в следующем дивидендном сезоне. «Хорошую дивидендную доходность ждем от Сбербанка, МТС, “Лукойла”, “Транснефти” (привилегированные), “Газпромнефти” и “ЕвроТранса”, — отметил он. В ФГ “Финам” также не ждут ухудшения ситуации. “В следующие 12 месяцев мы с оптимизмом смотрим на выплаты и ожидаем небольшого роста. У Сбербанка прибыль и выплаты, скорее всего, будут выше. На нефтегазовый сектор прогноз также умеренно позитивный”, — рассказала Наталья Малых.
«Немаловажное влияние на размер итоговых дивидендных выплат в следующем году окажут валютные курсы, геополитический фактор, а также то, насколько обременительными в итоге станут текущие высокие ставки», — пояснил Олег Решетников.
ЦБ РФ не спешит снижать ключевую ставку пока инфляция не снизится в 2 раза до 4%. А это возможно произойдет в следующем году.
«При высоких процентных ставках обслуживание имеющихся долгов, а также масштабирование бизнеса становится дороже, из-за чего свободный денежный поток, который может потенциально конвертироваться в дивиденды, может сильно пострадать», — отметил эксперт.
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