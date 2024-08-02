Россияне в среднем выплачивают 5 кредитов

Мария Ермилова, к.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, пояснила, с чем это может быть связано: «Сейчас достаточно часто граждане используют кредитные карты, варианты оплаты по частям, рассрочки. Последние часто не воспринимают как кредит. Однако для бюро кредитных историй это одно и то же».
По словам эксперта, люди занимают деньги у банка по разным причинам: одни делают это ввиду ограниченных финансовых возможностей, другие из-за удобства. Некоторых же привлекают интересные предложения, которые делают банки (кэшбеки, скидки от партнеров). «Однако это может быть рисково для граждан, поскольку не все еще владеют грамотным использованием тех же самых кредитов. Там всегда есть ряд скрытых рисков, например, при задержке внесения платежа — лишение привилегий», — предупреждает Ермилова. Кредитные карты, рассрочки и оплата долями могут испортить кредитную историю и тогда, по словам эксперта, если человеку понадобится более крупный и важный кредит, могут возникнуть проблемы с его получением.
Аналитики Сравни оценили кредитный рейтинг по регионам. Самым высоким в 2024 году оказался средний кредитный рейтинг в Москве (640), Санкт-Петербурге (616) и Мурманской области (613). В 2023 году в топе были Москва и область (643), Чукотский автономный округ (634) и Санкт-Петербург (623).
Самый низкий кредитный рейтинг в 2024 году оказался в Ингушетии (472), Тыве (503) и Адыгее (520). В 2023 году самый низкий рейтинг был отмечен в Чечне (511).
Ранее сообщалось о том, что в первом полугодии россияне запросили кредитов на полтриллиона рублей.