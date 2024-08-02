Россияне в среднем выплачивают 5 кредитов

По словам эксперта, люди занимают деньги у банка по разным причинам: одни делают это ввиду ограниченных финансовых возможностей, другие из-за удобства. Некоторых же привлекают интересные предложения, которые делают банки (кэшбеки, скидки от партнеров). «Однако это может быть рисково для граждан, поскольку не все еще владеют грамотным использованием тех же самых кредитов. Там всегда есть ряд скрытых рисков, например, при задержке внесения платежа — лишение привилегий», — предупреждает Ермилова. Кредитные карты, рассрочки и оплата долями могут испортить кредитную историю и тогда, по словам эксперта, если человеку понадобится более крупный и важный кредит, могут возникнуть проблемы с его получением.