Маркетплейсы хотят приравнять к торговым сетям

Одним из ключевых изменений в законопроекте является запрет владельцам «цифровых торговых площадок» привлекать самозанятых к выполнению работ. В настоящее время самозанятые часто используются в логистике, включая разгрузку поставок и работу водителями грузовиков. Эксперты предупреждают, что введение запрета может привести к возникновению дефицита рабочей силы на таких вакансиях, что вызовет необходимость поиска сотрудников, готовых работать по трудовому договору.