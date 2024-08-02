Маркетплейсы хотят приравнять к торговым сетям

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им привлекать к работе самозанятых. Эти меры содержатся в новом законопроекте, разработанном ведомством, сообщает газета «Ведомости».
Представитель Минпромторга подтвердил, что подобные инициативы находятся на стадии обсуждения. Однако сроки внесения документа в Государственную Думу или его обсуждения с профильными комитетами пока не уточняются.
По словам представителя ведомства, работа над «комплексной редакцией» законопроекта продолжается при участии депутатов и сенаторов. Согласно новому документу, маркетплейсы будут классифицироваться как «цифровые площадки розничной торговли и предоставления услуг», а пункты выдачи заказов будут признаны торговыми объектами.
Одним из ключевых изменений в законопроекте является запрет владельцам «цифровых торговых площадок» привлекать самозанятых к выполнению работ. В настоящее время самозанятые часто используются в логистике, включая разгрузку поставок и работу водителями грузовиков. Эксперты предупреждают, что введение запрета может привести к возникновению дефицита рабочей силы на таких вакансиях, что вызовет необходимость поиска сотрудников, готовых работать по трудовому договору.
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Виктория Воропаева