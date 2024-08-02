ЦБ понизил официальные курсы доллара США и евро

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник, 5 августа, на уровне ₽85,7024, евро — ₽92,8291, юаня — ₽11,8307. Об этом сообщается на сайте регулятора.
На пятницу, 2 августа, Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США — ₽85,7833, евро — ₽92,8499, юаня — ₽11,7918. Таким образом, доллар подешевел на 8,09 коп., евро — на 2,08 коп., юань подорожал на 3,89 коп.
Для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ теперь использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
Официальные курсы ЦБ доллара и евро используются для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи, в том числе по фьючерсным контрактам на пары доллар/рубль (Si), евро/рубль (Eu), доллар/юань (UCNY), евро/доллар (ED), доллар/тенге (UKZT), вечным фьючерсам на пары доллар/рубль (USDRUBF), евро/рубль (EURRUBF), фьючерсам на индекс РТС (RTS и RTSM) и ряду других инструментов.
По состоянию на 16:32 мск фьючерс на доллар (SI) с поставкой в сентябре вырос на Мосбирже на 0,38%, до ₽86137, что соответствует курсу доллара на уровне ₽86,14. Сентябрьский фьючерс на евро (Eu) вырос на 0,1,21%, до ₽93065, что соответствует курсу евро на уровне ₽93,07.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 18:00 мск по данным сервиса «Банки.ру» и информации на сайтах самих банков.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽86,3, продать — по ₽80,2;
«Синара» (ст. м. «Китай-Город»): купить доллары можно по ₽86,5, продать — по ₽83.
Самые дешевые евро:
Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить евро можно по ₽95,15, продать — по ₽93,85;
Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить евро можно по ₽95,38, продать — по ₽94,21.
Самые дешевые юани:
Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽12,69, продать — по ₽12,41;
Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,7, продать — по ₽12,4.
В ходе биржевых торгов в пятницу, 2 августа, пара CNY/RUB торговалась разнонаправленно. На открытии торгов рубль попытался укрепиться, при этом курс юаня достиг дневного минимума на уровне ₽11,7515 (-0,21%). Китайская валюта быстро отыграла потери и к 15:37 мск укрепилась до максимума на уровне ₽11,8695 (+0,79%), но не удержалась и вновь стала снижаться.
«Ждать существенного оживления спроса на юань сложно, однако мы все-таки склонны рассчитывать, что пониженная активность экспортеров сможет удерживать рынок в состоянии, близком к сбалансированному, и видим небольшой потенциал роста курса юаня», — отметил начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.
Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов также не видит поводов для существенного укрепления или значительного падения курса рубля. «Стоит также учитывать, что в последние дни обороты торгов очень небольшие, что во многом связано с пиком сезона отпусков, поэтому движения рынка могут быть сильными», — добавил эксперт.
В свою очередь, аналитики SberCIB Investment Research назвали рубль переоцененным и спрогнозировали падение его курса до ₽12,2 за юань уже в августе. Эксперты ожидают, что до конца года российская валюта может ослабнуть примерно на 10% от текущих уровней.