Почему сокращается торговля России с Турцией

В специальную систему не входит экспорт через свободные экономические зоны, таможенные склады и т. п. , то есть «наиболее естественные способы реэкспорта», говорит Гнидченко. По его словам, по разнице между экспортом по общей и специальной системам учета торговли можно косвенно отследить существенное изменение с 2023 года ситуации с реэкспортом товаров из стран ЕС через Турцию в Россию. «По нашей оценке, доля реэкспорта из ЕС в поставках товаров из Турции в Россию в первом полугодии 2022 года составляла менее 4%, в первом полугодии 2023 года — около 8%, а в первом полугодии 2024 года — уже лишь немногим более 1%», — рассказал он РБК.