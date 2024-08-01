Официальный курс евро ЦБ впервые за месяц упал ниже ₽93

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на пятницу, 2 августа, на уровне ₽85,7833, евро — ₽92,8499, юаня — ₽11,7918. Об этом сообщается на сайте регулятора. В предыдущий раз ниже ₽93 официальный курс евро был установлен ЦБ месяц назад — на 29 июня — 1 июля.
На четверг, 1 августа, Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США — ₽86,1091, евро — ₽93,5149, юаня — ₽11,8747. Таким образом, доллар подешевел на 32,58 коп., евро — на 66,5 коп., юань — на 8,29 коп.
Для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ теперь использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
Официальные курсы ЦБ доллара и евро используются для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи, в том числе по фьючерсным контрактам на пары доллар/рубль (Si), евро/рубль (Eu), доллар/юань (UCNY), евро/доллар (ED), доллар/тенге (UKZT), вечным фьючерсам на пары доллар/рубль (USDRUBF), евро/рубль (EURRUBF), фьючерсам на индекс РТС (RTS и RTSM) и ряду других инструментов.
По состоянию на 16:33 мск фьючерс на доллар (SI) с поставкой в сентябре снизился на Мосбирже на 0,44%, до ₽85933, что соответствует курсу доллара на уровне ₽85,93. Сентябрьский фьючерс на евро (Eu) упал на 0,73%, до ₽92149, что соответствует курсу евро на уровне ₽92,15.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 17:40 мск по данным сервиса «Банки.ру» и информации на сайтах самих банков.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽86,4, продать — по ₽80,3;
Синара Банк (ст. м. «Китай-Город»): купить доллары можно по ₽86,5, продать — по ₽85,8.
Самые дешевые евро:
Синара Банк (ст. м. «Китай-Город»): купить евро можно по ₽95, продать — по ₽89;
Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить евро можно по ₽95,45, продать — по ₽94,61.
Самые дешевые юани:
банк «Уралсиб» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,69, продать — по ₽11,93;
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,72, продать — по ₽11,64.
В ходе биржевых торгов в четверг, 1 августа, рубль укреплялся к юаню. На открытии торгов пара юань/рубль выросла на 0,08%, до дневного максимума на уровне ₽11,8495. Но к 15:37 мск курс снизился до дневного минимума на уровне ₽11,7295 (-0,94%).
«Стабильность рубля обусловлена жесткой монетарной политикой Банка России, а также относительно высокими ценами на нефть. Более того, сохраняются проблемы с платежами у российских импортеров, что снижает спрос на иностранную валюту», — считает портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.
На текущей неделе он ожидает курс доллара в районе ₽88, курс юаня — ₽12.
Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор брокер» Алексей Антонов ожидает, что в ближайшее время курс юаня будет находиться в диапазоне ₽11,7−12.