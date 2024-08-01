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Новак назвал комфортной цену нефти в $80−85 за баррель для российского бюджета

Вице-премьер добавил, что цена вряд ли будет стоять на месте.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Нынешний диапазон цены нефти от $80 до $85 за баррель комфортен для России и бюджета, он является приемлемым для рынка уровнем, сказал вице-премьер России Александр Новак в интервью «России-24».

«Я считаю, что это нормальная цена, которая сегодня (находится) в диапазоне (от $80 до $85). (Он и) для России комфортен, и для нашего бюджета. Мы и ранее предполагали, что цена будет примерно колебаться в коридоре $80−85 за баррель. Сейчас это подтверждается», — сказал он.

Новак добавил, что цена вряд ли будет стоять на месте, а продолжит колебания в ту или иную сторону. «Главное, чтобы сохранился баланс спроса и предложения. Это основа стабильности цены на нефть», — заявил он.

Страны ОПЕК+ сегодня по итогам заседания мониторингового комитета подтвердили существующие договоренности по объемам добычи нефти на 2024 и 2025 год. По ним увеличение добычи нефти в рамках ОПЕК+ возможно с четвертого квартала.