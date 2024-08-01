Новак назвал комфортной цену нефти в $80−85 за баррель для российского бюджета

«Я считаю, что это нормальная цена, которая сегодня (находится) в диапазоне (от $80 до $85). (Он и) для России комфортен, и для нашего бюджета. Мы и ранее предполагали, что цена будет примерно колебаться в коридоре $80−85 за баррель. Сейчас это подтверждается», — сказал он.