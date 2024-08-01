Новак: страны ОПЕК+ подтвердили договоренности по объемам сокращения добычи нефти

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ сегодня по итогам заседания мониторингового комитета подтвердили существующие договоренности по объемам добычи нефти на этот и следующий год. По ним увеличение добычи нефти в рамках ОПЕК+ возможно с IV квартала, сказал вице-премьер России Александр Новак в интервью «России-24».
«Еще раз подтвердили те решения, которые были приняты на министерской встрече 2 июня. Речь идет о том, что (тогда) соглашение было продлено в целом до конца 2025 года, а добровольные обязательства по ограничениям — до конца третьего квартала этого года. И начиная с четвертого квартала, если баланс спроса и предложения будет положительным — возможно частичное увеличение добычи», — отметил он.
Страны ОПЕК+ по итогам заседания министерского мониторингового комитета альянса подтвердили, что могут приостановить или отменить постепенное восстановление с октября 2024 года добровольно сокращенных объемов добычи нефти в зависимости от рыночных условий. Это следует из итогового коммюнике, опубликованного на сайте ОПЕК.
С октября 2024 года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, планируют постепенно начать восстанавливать добычу нефти. С первого квартала 2024 года эти страны добровольно снижают производство на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с).