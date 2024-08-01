Новак: страны ОПЕК+ подтвердили договоренности по объемам сокращения добычи нефти

«Еще раз подтвердили те решения, которые были приняты на министерской встрече 2 июня. Речь идет о том, что (тогда) соглашение было продлено в целом до конца 2025 года, а добровольные обязательства по ограничениям — до конца третьего квартала этого года. И начиная с четвертого квартала, если баланс спроса и предложения будет положительным — возможно частичное увеличение добычи», — отметил он.