Нефть. Геополитика, PMI Китая и рост колл-опционов

Восстановлению котировок поспособствовала совокупность факторов — это и техническая перепроданность, и обострение конфликта на Ближнем Востоке, и снижение запасов в США.. Ложкой дегтя стали данные о снижении производственной активности в Китае.
Сегодня стартует заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Большинство экспертов, опрошенных СМИ, ожидают, что она пройдет тихо и рутинно — никаких изменений в текущей политике картеля не ожидается.
Новостной фон
∙ Иран может нанести ответный удар по Израилю за убийство лидера ХАМАС на его территории. Иран входи в десятку крупнейших производителей нефти в мире, поэтому прямое вмешательство данной страны в конфликт на Ближнем Востоке может привести к повышению риск-премии в ценообразовании нефти..
∙ Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,4 млн баррелей. Спрос на бензин вырос до самого высокого показателя с августа 2019 года. При этом, по данным EIA, добыча сырой нефти в самих США в мае упала, что стало первым месячным снижением с января.
∙ Продолжают приходить разочаровывающие данные из Китая. Индексы деловой активности в производственном секторе показали снижение. PMI Caixin за июль составил 49,8 против 51,8 в июне. Рынок ожидал цифру в 51,5. Китай и США являются крупнейшими потребителями нефти в мире, поэтому траектории спроса и деловой активности на данных рынках особенно важны для ценообразования данного актива.
∙ Объемы опционов колл на нефть достигли самого высокого уровня с начала июня
∙ Экспорт канадской нефти по расширенному трубопроводу Trans Mountain перемещается из Азии в США. Хотя изначально проект по расширению трубопровода был рассчитан на то, чтобы сократить зависимость страны от американского рынка сбыта. Однако в июле поставки в Китай сократились на 36% м/м. Вероятные причины — слабый спрос, переход китайского рынка на электромобили, неспособность выдержать конкуренцию с нефтью из России и других стран.
Фьючерсы на природный газ в США замедлили падение, однако все еще находятся в рамках нисходящего канала. Вчера также выходили новости о том, что на прошлой неделе хедж-фонды и другие финансовые управляющие активно закрывали свои короткие позиции.
Сегодня вечером EIA обновит еженедельный обзор рынка природного газа.
EIA также недавно отчиталась о снижении добычи нефти и природного газа в мае. Добыча природного газа снизилась до самого низкого уровня с февраля 2023 года. Валовая добыча в 48 штатах страны в мае показала третий месяц снижения подряд. Последний раз 3-месячное падение добычи наблюдалось в октябре 2020 г.
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