Нефть. Геополитика, PMI Китая и рост колл-опционов

∙ Экспорт канадской нефти по расширенному трубопроводу Trans Mountain перемещается из Азии в США. Хотя изначально проект по расширению трубопровода был рассчитан на то, чтобы сократить зависимость страны от американского рынка сбыта. Однако в июле поставки в Китай сократились на 36% м/м. Вероятные причины — слабый спрос, переход китайского рынка на электромобили, неспособность выдержать конкуренцию с нефтью из России и других стран.