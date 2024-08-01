Мосбиржа приостановит торги бумагами HeadHunter в связи с реорганизацией

Московская биржа с 14 августа остановит торги депозитарными расписками HeadHunter, говорится в сообщении площадки. В качестве причины такой приостановки площадка указала предстоящую реорганизацию компании.
Со 2 августа по 12 августа допустимыми будут коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 12 августа (последний торговый день в стакане Т+1, где торгуют частные инвесторы, — 9 августа). 13 августа допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 14 августа допустимых кодов расчетов не будет.
Акции HeadHunter (HHRU) негативно реагируют на эту новость. По состоянию на 17:23 мск котировки упали на 3,67% до ₽4236.
По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, после завершения редомициляции, компания может вернуться к выплате дивидендов. Потенциальная дивдоходность, по прогнозам экспертов, — от 15% и выше.
«У услуг HeadHunter — большой и долгосрочный потенциал спроса. Это еще одна причина, почему в SberCIB считают бумаги привлекательными», — отметили они. Аналитики SberCIB подтверждают оценку «покупать» по бумагам HeadHunter с целевой ценой на отметке ₽4900, потенциал роста — около 16% по текущим ценам.
«Мы ждем, что редомициляция устранит сложности, связанные с зарубежной “пропиской” и позволит компании возобновить дивиденды с доходностью не менее 8−13% на 12 месяцев», — полагают аналитики БКС "Мир инвестиций.
Аналитики «Альфа-Инвестиций» также считают, что компания может вернуться к выплате дивидендов после реорганизации бизнеса. По их оценкам, дивидендная доходность может превысить 10%.
29 июля «Хэдхантер» сообщила о планах провести обмен бумаг кипрской HeadHunter Group на ее акции и предварительных сроках начала торгов акциями российской компании на Мосбирже.
Сбор заявок от владельцев бумаг HeadHunter Group пройдет с 12 августа по 5 сентября. Владельцы акций и американских депозитарных расписок (АДР) HeadHunter смогут принять участие в дополнительном размещении акций российской «Хэдхантер» путем открытой подписки. Они смогут приобрести бумаги российской «Хэдхантер», оплатив их, в том числе, акциями компании или АДР.
Акционеры кипрской HeadHunter одобрили переезд в Россию еще в марте. Сейчас на Мосбирже торгуются АДР HeadHunter, но после завершения их обмена на новые акции «Хедхантер» программа АДР будет прекращена.