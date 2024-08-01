Мосбиржа приостановит торги бумагами HeadHunter в связи с реорганизацией

Со 2 августа по 12 августа допустимыми будут коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 12 августа (последний торговый день в стакане Т+1, где торгуют частные инвесторы, — 9 августа). 13 августа допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 14 августа допустимых кодов расчетов не будет.