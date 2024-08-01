Минцифры опровергло информацию о запрете увольнения с IT-ипотекой

Ранее несколько Telegram-каналов и СМИ распространили информацию, о том, что специалисты IT-компаний не смогут уволиться, не погасив льготную ипотеку.
«Правда ли, что нельзя увольняться, если взял IT-ипотеку? Неправда. Переходить в другие IT-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз. Главное, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы», — сказано в сообщении.
В Минцифры уточнили, что при увольнении из одной организации есть шесть месяцев, чтобы устроиться в другую, и в течение этого времени сохраняется льготная ставка. Такие правила, как подчеркнули в Минцифры, были с запуска IT-ипотеки, а позднее их упростили, сократив минимальный срок работы в аккредитованных компаниях до пяти лет. «Теперь условия вернулись к начальным — работать в отрасли нужно на протяжении действия договора», — добавили в Минцифры.
Также в министерстве указали, что новые условия не распространяются на уже выданные кредиты. Также после того, как ипотека была взята по новым условиям в случае смены работы на IT-компанию в Москве или Санкт-Петербурге, льготная ставка не сохранится.
Накануне правительство России приняло решение выделить дополнительные ассигнования на программу IT-ипотеки из-за высокого спроса. По новым условиям IT-ипотеки, которую планируется запустить с августа 2024 года, предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях — до 9 млн рублей. При этом, как отмечается, ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ.
Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе президента в 2022 году. За все время действия программы, согласно данным правительства, IT-специалистам выдано более 75 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд рублей.