Минцифры опровергло информацию о запрете увольнения с IT-ипотекой

В Минцифры уточнили, что при увольнении из одной организации есть шесть месяцев, чтобы устроиться в другую, и в течение этого времени сохраняется льготная ставка. Такие правила, как подчеркнули в Минцифры, были с запуска IT-ипотеки, а позднее их упростили, сократив минимальный срок работы в аккредитованных компаниях до пяти лет. «Теперь условия вернулись к начальным — работать в отрасли нужно на протяжении действия договора», — добавили в Минцифры.