Айтишники не смогут уволиться без погашения IT-ипотеки

Уровень зарплаты до вычета НДФЛ для IT-ипотеки составлял от 150 тыс. руб. в Москве, от 120 тыс. руб. в городах-миллионниках, от 70 тыс. руб. — для остальных городов, а для специалистов младше 36 лет критерий по зарплате не применялся. Теперь критерий действует для всех специалистов независимо от возраста. Уровень зарплаты теперь составляет 150 тыс. руб. для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, а для остальных — 90 тыс. руб.