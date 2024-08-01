Глава Shell заявил, что энергетический кризис в Европе закончился

Энергетический кризис в Европе закончился, поскольку рыночные цены и волатильность возвращаются к уровням, существовавшим до начала конфликта на Украине, заявил глава британской энергетической компании Shell Ваэль Саван в интервью Financial Times.
В середине февраля 2022 года цена газа в Европе поднималась выше $1000 за 1 тыс. куб. м. Сейчас стоимость газа на TTF ICE превышает $410 за 1 тыс. куб. м. Цены на нефть марки Brent к 22 февраля 2022 года превысили $99 за барр., а сегодня ее стоимость составляет $81,34 за барр.
Летом 2022 года цены на газ побили исторические рекорды. 26 августа 2022 года фьючерс на TTF торговался на уровне $3456 за 1 тыс. куб. м. Тогда на это повлиял рост котировок на азиатских рынках, профилактические работы на производстве ресурса в Норвегии, сокращение мощностей газопровода «Северный поток-1». В мае 2022 года стоимость нефти в свою очередь превышала $120 за барр.
Тем не менее, исполнительный директор компании, который пообещал сократить расходы и сосредоточить внимание Shell на ее основном бизнесе, когда он занял свой пост в январе 2023 года, сказал, что он готовит компанию к непростому переходному периоду в энергетике.
«Мы создаем пространство для того, чтобы иметь больше наличных денег и решать, что мы хотим с ними делать», — сказал Саван. «И мы продолжаем готовиться к тому, что, я уверен, будет нелинейным и изменчивым энергетическим переходом. Мы стремимся сохранять стабильность не только в хорошие времена, но и в самые сложные».
FT пишет, что падение цен и волатильность в Европе привели к тому, что бизнес Shell по разработке решений для возобновляемых источников энергии, включая торговлю электроэнергией, понес убытки в размере $187 млн, что на 215% больше, чем в предыдущем квартале. Нефтяная компания также сообщила, что сократила мощность строящихся проектов по возобновляемой энергетике с 4,6 ГВт в первой половине прошлого года до 3,8 ГВт.
Саван добавил, что бизнес находится в «тяжелой инвестиционной фазе» и что, хотя Shell пообещала потратить на проекты $15 млрд в период с 2023 по 2025 год, они не начнут приносить прибыль до конца десятилетия.