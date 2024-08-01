Глава Shell заявил, что энергетический кризис в Европе закончился

«В этом квартале мы увидели, что во всем энергетическом комплексе, возможно, в большей степени, чем в любом из предыдущих за последнее время, мы возвращаемся к нормальному уровню цен и маржи, который был до 2022 года», — сказал он. По словам Савана, цены на газ, сырую нефть и электроэнергию снова упали и стали более стабильными.