IT-ипотеку в РФ продлили до 2030 года на новых условиях

Накануне глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров сообщила, что регулятор фиксирует сокращение спроса на ипотеку в июле. По ее словам, в июне был пик заявок по льготной ипотеке: заемщики ожидали окончания ее действия и «торопились запрыгнуть в последний вагон». Кроме того, она отметила, что ставки по ипотечному кредитованию в России начнут снижаться по мере замедления инфляции.