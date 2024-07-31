IT-ипотеку в РФ продлили до 2030 года на новых условиях

Продление льготной программы кредитования на новых условиях планируется с августа текущего года. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях — до 9 млн рублей. При этом ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ.
Отмечается, что ключевая цель обновленной программы —удержание квалифицированных IT-специалистов в регионах. Поэтому она не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.
Для получения кредита к среднему уровню дохода специалиста установлены следующие требования: в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тыс. рублей, а в остальных городах и населенных пунктах — от 90 тыс. рублей в месяц.
«С учетом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тыс. региональных специалистов», — отметил заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
Накануне глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров сообщила, что регулятор фиксирует сокращение спроса на ипотеку в июле. По ее словам, в июне был пик заявок по льготной ипотеке: заемщики ожидали окончания ее действия и «торопились запрыгнуть в последний вагон». Кроме того, она отметила, что ставки по ипотечному кредитованию в России начнут снижаться по мере замедления инфляции.