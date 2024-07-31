Ставка ФРС, отскок индекса Мосбиржи, акции ВТБ и «Яндекса»: дайджест

Дополнительным позитивом выступило заявление первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова в ходе конференц-звонка с аналитиками о том, что банк заинтересован в выплате дивидендов на год раньше, чем это запланировано в стратегии (в базовом сценарии банк планировал возобновить выплаты дивидендов по итогам 2025). По его словам, четкое понимание по данному вопросу должно появиться в феврале — марте 2025 года в ходе презентации отчетности за 2024 год.