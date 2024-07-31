Ставка ФРС, отскок индекса Мосбиржи, акции ВТБ и «Яндекса»: дайджест

Заседание ФРС США по ставке.
В среду Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функцию центрального банка страны, опубликует решение по ставке по итогам двухдневного заседания
Ставка ФРС находится на максимуме более чем за 20 лет — на уровне 5,25−5,5% годовых. Регулятор удерживает ставку на этом уровне с июля 2023 года. До этого он повышал ставки, чтобы сдержать рекордную инфляцию — с 2022 года и до июля 2023 года ФРС повысила ставку на 525 базисных пунктов.
Все опрошенные Bloomberg экономисты прогнозируют, что ФРС сохранит учетную ставку на уровне 5,25−5,5% годовых. По состоянию на 31 июля рынок оценивает вероятность сценария сохранения ставки на текущем уровне в 95,9%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Вероятность понижения ставки на 25 б.п., до 5−5,25%, трейдеры оценивают лишь в 4,1%.
Участники рынка также ожидают, что ФРС даст сигнал о возможном снижении ставки осенью. Рынок оценивает вероятность сценария снижения ставки на сентябрьском заседании на 25 б.п. в 85,8%. «Я думаю, что они собираются изменить формулировку в заявлении, чтобы предложить снижение ставки на сентябрьском заседании», — рассказала эксперт Societe Generale Субадра Раджаппа.
Индекс Мосбиржи
Российский рынок отскочил во вторник после трехдневного снижения. По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,3%, до 2944,78 пункта. Тем самым, индикатор вернулся на уровни выше 2900 пунктов, однако остается ниже психологически важной отметки 3000 пунктов.
«Активизация покупателей в неоднозначных условиях могла быть вызвана приближением рынка к 12-месячному минимуму, установленному в середине июля (2879,23 пункта). Все больше инвесторов восстанавливают позиции в акциях или усиливают их, считая достигнутые уровни привлекательными для этого. Отскоку способствует и фиксация прибыли тех, кто ранее открывал короткие позиции», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.
В плюсе также закрылись акции ЛУКОЙЛа (+1,16%) и «Газпрома» (+1,08%), что также поддержало рынок, учитывая большой вес компаний в индексе Мосбиржи (15% и 11,61% соответственно). Компании также представили финансовые результаты.
В то же время портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов отметил, что на текущий момент индекс имеет скорей больше перспектив к продолжению снижения и обновлению годового минимума. «Усиление распродаж может быть усилено жесткой монетарной политикой ЦБ, а также дальнейшим снижением стоимости нефти и крепким рублем», — предупредил эксперт.
«В свою очередь, при смягчении риторики в отношении монетарной политики со стороны Банка России рынок может быстро развернуться, а поддержать котировки может приток новой ликвидности, который появился у инвесторов от полученных дивидендов, а также вложения в более консервативные инструменты с высокой текущей доходностью», — добавил Максим Федосов.
Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер считает, что в августе у рынка есть все шансы скорректировать провал по нескольким причинам:
продолжат поступать дивиденды на счета, часть средств будет реинвестирована в бумаги;
навес продаж бумаг с внешнего контура должен иссякнуть;
участники рынка постепенно адаптируются к новой высокой ставке, и, возможно, будут закладывать вероятность выхода стоимости фондирования на плато.
Акции ВТБ.
Акции ВТБ подорожали на 6,09% до ₽99,09 за бумагу, тем самым отыграв большую часть потерь последних нескольких дней. Бумаги оказались в числе лидеров индекс Мосбиржи, уступив лишь акциям Globaltrans.
Банк сообщил о чистой прибыли в ₽154,7 млрд (+8,5%) за второй квартал и ₽277,1 млрд (-4,4%) за первое полугодие 2024 года. Снижение за шесть месяцев произошло из-за того, что ранее в результатах была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ. года.
Кроме того, ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2024 год до ₽550 млрд против февральского прогноза в ₽435 млрд — отчасти благодаря работе с заблокированными активами, эффект от которой составил ₽108 млрд. Прогноз рентабельности капитала ВТБ повышен с 19% до более 22%.
Дополнительным позитивом выступило заявление первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова в ходе конференц-звонка с аналитиками о том, что банк заинтересован в выплате дивидендов на год раньше, чем это запланировано в стратегии (в базовом сценарии банк планировал возобновить выплаты дивидендов по итогам 2025). По его словам, четкое понимание по данному вопросу должно появиться в феврале — марте 2025 года в ходе презентации отчетности за 2024 год.
«Мы понимаем, что российским рынком правят розничные инвесторы. Розничным инвесторам нужны дивиденды. И мы всячески стараемся приблизить этот “дивидендный сюрприз”, то есть по сути обеспечить выплату дивидендов не в 2026-м за 2025-й, как предусмотрено в стратегии, а в 2025-м за 2024-й», — сказал, в частности, Пьянов во вторник в эфире программы «Рынки. Итоги» на телеканале РБК.
«Пересмотр прогноза ВТБ по прибыли в сторону повышения в условиях жесткой денежно-кредитной политики ЦБ может считаться позитивным событием, однако, мы пока скептически настроены на реализацию такого сценария», — отметил инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин.
По его словам, краткосрочно акции банка могут быть подвержены эффекту позитивной новостной повестки, но в среднесрочной перспективе есть риски замедления роста прибыли в условиях жесткой-денежно кредитной политики ЦБ и вероятного роста резервов. До конца года взгляд «Алор Брокера» на акции ВТБ — нейтральный.
Акции «Яндекса»
Котировки «Яндекса» по итогам торгов 30 июля выросли на 1,11%, до ₽3910 за бумагу. На пике дня акции компании дорожали на 2,12%, до ₽3949 за бумагу.
Российская IT-компания впервые в статусе МКПАО представила финансовые результаты. Выручка во втором квартале выросла на 37% по сравнению с тем же периодом 2023 года, показатель EBITDA прибавил 19,1%.
Аналитики БКС отметили, что «Яндекс» показал сильные результаты, которые оказались выше консенсуса и прогноза БКС: по выручке — на 2%, по EBITDA — на 7−12%. Аналитики обратили внимание на хороший рост выручки по сегментам, в том числе +32% в сегменте «Поиск и Портал».
Из негативных моментов отчетности портфельный управляющий по акциям УК «Альфа-Капитал» Никита Зевакин выделил достаточно высокие расходы в сегменте перспективных направлений развития.
«После сделки с компанией Nebius операционные расходы в данном сегменте могли сократиться, так как убыточный сегмент был “выделен” из компании, но этого не произошло, что сделало результаты немного хуже», — пояснил эксперт. В целом же он отметил, что компания продолжает успешно наращивать объемы бизнеса и увеличивает рентабельность.
Однако главной новостью стало сообщение менеджмента о намерениях выплатить первые в истории компании дивиденды. Размер дивидендов может составить ₽80 на акцию. Дивдоходность такой выплаты — 2,05% по цене закрытия торгов 30 июля.
Заседание совета директоров «Яндекса» намечено на 5 августа. На нем будет в числе прочих рассматриваться вопрос о рекомендациях по дивидендным выплатам.
В отношении планов начать выплачивать дивиденды Никита Зевакин из УК «Альфа-Капитал» сообщил, что это позитивный момент, так как рынок традиционно позитивно реагирует на распределение капитала в пользу держателей акций.
Однако эксперт предупредил, что из-за высокой конкуренции практически во всех сегментах присутствия «Яндекса», компании «необходимо найти какой-то баланс между выплатами акционерам и сохранением инвестиций в бизнес для поддержания конкурентных преимуществ».
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽87,1, продать — по ₽81;
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽87,25, продать — по ₽86,1.
Самые дешевые евро:
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽96, продать — по ₽93,7;
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽96,05, продать — по ₽93,75.
Самые дешевые юани:
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,8, продать — по ₽12,3;
Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽12,9, продать — по ₽12,45.
Корпоративные события.
«РусГидро»: финансовые результаты по РСБУ за второй квартал и полугодие;
«Группа “О’кей”: операционные результаты за второй квартал;
«Мать и дитя» («МД Медикал Груп»): операционные результаты.
До открытия рынка США.
Boeing: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — -$1,52, выручка — $17,38 млрд.
Altria: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $1,34, выручка — $5,38 млрд.
Mastercard: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $3,52, выручка — $6,85 млрд.
Kraft Heinz: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,74, выручка — $6,56 млрд.
DuPont: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,85, выручка — $3,05 млрд.
Macerich: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — -$0,06, выручка — $200,15 млн.
Marriott International: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $2,47, выручка — $6,47 млрд.
После закрытия рынка.
Teladoc Health: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — -$0,34, выручка — $649,85 млн.
Western Digital: финансовые результаты за четвертый квартал 2024 финансового года, EPS — $1,16, выручка — $3,73 млрд.
Lam Research: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $7,56, выручка — $3,82 млрд.
Etsy: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,45, выручка — $629,99 млн.
AIG: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $1,34, выручка — $11,58 млрд.
Albemarle: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,46, выручка — $1,34 млрд.
Qualcomm: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года, EPS — $2,25, выручка — $9,21 млрд.
eBay: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $1,13, выручка — $2,53 млрд.
Schrodinger: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — -$0,85, выручка — $39,39 млрд.
MGM Resorts: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,6, выручка — $4,21 млрд.
MetLife: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $2,1, выручка — $18,55 млрд.
Другие важные события.
Аукцион Минфина по продаже ОФЗ 29025.
Россия: индекс потребительских цен, изменение за неделю.
Россия: ВВП — 19:00 мск.
Германия: уровень безработицы, июнь — 10:55 мск.
Еврозона: индекс потребительских цен, июль — 12:00 мск.
США: число созданных рабочих мест в частном секторе от ADP — 15:15 мск.
США: запасы нефти по данным EIA, изменения за неделю — 17:30 мск.
США: ключевая ставка ФРС — 21:00 мск.
США: пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла — 21:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2 944,78 (+1,3%).
Индекс РТС: 1 074,56 (+1,57%).
S&P 500: 5 436,44 (-0,5%).
Dow Jones Industrial Average: 40 743,33 (+0,5%).
NASDAQ Composite: 17 147,42 (-1,28%).