Нефть. О поставках из России, запасах США и ситуации на Ближнем Востоке

∙ Морские поставки сырой нефти из России снизились до самого низкого уровня за последние 11 месяцев. Причины — сокращение поставок в рамках соглашения ОПЕК+, восстановление внутренней нефтепереработки. Отгрузки из портов Балтики упали до самого низкого уровня с декабря 2022 года. Но это падение было компенсировано ростом поставок из других портов.