Нефть. О поставках из России, запасах США и ситуации на Ближнем Востоке

Поддержку нефти оказали данные API об очередном сокращении запасов нефти в США, а также очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке. Сегодня в фокусе внимания всех рынков — заседание ФРС.
Новостной фон
∙ ХАМАС обвиняет Израиль в убийстве одного из своих лидеров в Тегеране.
∙ Согласно прогнозу Американского института нефти, за неделю, закончившуюся 26 июля, запасы нефти в стране сократились на 4,495 млн баррелей. Это пятая подряд неделя снижения запасов и самое большое снижение за месяц. Официальные данные подступят сегодня вечером от Управления энергетической информации США. Причина сокращения запасов — высокий спрос на топливо на фоне летнего туристического сезона.
∙ ВВП Саудовской Аравии сокращается 4-й квартал подряд из-за сокращения поставок в рамках соглашения ОПЕК+.
∙ Морские поставки сырой нефти из России снизились до самого низкого уровня за последние 11 месяцев. Причины — сокращение поставок в рамках соглашения ОПЕК+, восстановление внутренней нефтепереработки. Отгрузки из портов Балтики упали до самого низкого уровня с декабря 2022 года. Но это падение было компенсировано ростом поставок из других портов.
∙ Запрет на экспорт бензина из РФ продлен на сентябрь — октябрь.
∙ Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель раскритиковал действия Украины по вопросу транзита нефти ЛУКОЙЛа.
∙ По прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, во второй половине года импорт нефти со стороны Китая останется либо на уровне прошлого года, либо незначительно вырастет.
∙ Источники Reuters полагают, что ОПЕК+ этой неделе вряд ли станет вносить какие-либо изменения в свою текущую политику. В четверг ожидается заседание мониторингового комитета организации.
∙ Правительство Нигерии разрешило прямые поставки местной нефти на новый НПЗ Данготе. Ранее компании Dangote была вынуждена закупать нефть иностранного производства из-за того, что нигерийские посредники продавали нефть по завышенным ценам. Если компании удастся сократить закупки импортной нефти, то это приведет к высвобождению значительного объема экспортных поставок американской нефти.
Фьючерсы на природный газ в США пытаются преодолеть нисходящее сопротивление и перейти в рост.
Индикатор RSI находится вблизи зоны перепроданности и рисует бычью дивергенцию.
За неделю, закончившуюся 23 июля, хедж-фонды и другие финансовые управляющие нарастили покупки фьючерсов и опционов на природный газ в США. Однако две трети этих покупок были связаны с закрытием коротких позиций.
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