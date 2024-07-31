ЦБ констатировал рост популярности СБП у россиян

Во втором квартале 2024 года количество операций через СБП достигло 3,3 млрд, а общий объем операций составил 16,4 трлн рублей. Показатели удвоились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Средне-суточное количество операций составило 35 млн, максимальное значение — 46 млн операций в день. Популярность СБП продолжает расти: 6 из 10 россиян использовали переводы, а 4 из 10 оплачивали товары и услуги через данный сервис. В среднем на каждого пользователя приходится 24 перевода и 14 покупок.
По сравнению с предыдущим кварталом, количество и сумма переводов увеличились на 27% и 47% соответственно, а средняя сумма перевода выросла до 5,9 тыс. рублей. Существенный вклад в этот рост внес закон, вступивший в силу 1 мая 2024 года, который позволил бесплатно переводить до 30 млн рублей ежемесячно между своими счетами в разных банках.
Также наблюдается увеличение на 20% количества и суммы покупок товаров и услуг через СБП. За год эти показатели выросли в 2,5 и 2,4 раза соответственно. Средний чек составил 1,8 тыс. рублей, а доля покупок в общем числе операций достигла 26%.
Количество торговых точек и сервисов, принимающих оплаты через СБП, увеличилось на 9% за квартал и достигло 1,8 млн единиц. Среди них малые и средние предприятия составляют более 80%. Количество малых и средних предприятий (МСП) в СБП возросло до 1,5 млн, что составляет 24% от общего числа МСП.
Примечательно, что количество и сумма переводов юридических лиц гражданам, таких как страховые выплаты и выплаты от брокеров, увеличились в три и пять раз соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Виктория Воропаева.