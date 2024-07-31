ЦБ констатировал рост популярности СБП у россиян

По сравнению с предыдущим кварталом, количество и сумма переводов увеличились на 27% и 47% соответственно, а средняя сумма перевода выросла до 5,9 тыс. рублей. Существенный вклад в этот рост внес закон, вступивший в силу 1 мая 2024 года, который позволил бесплатно переводить до 30 млн рублей ежемесячно между своими счетами в разных банках.