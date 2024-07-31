Биржевая цена газа в Европе превысила $400 за 1 тыс. куб. м впервые с июня

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 17:30 мск до чуть более $401 за 1 тыс. куб. м, или 35,84 евро за МВт? ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт? ч).
Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июле составляет менее 12%, а потоки СПГ в Европу на минимуме и примерно на треть ниже средних. Повлияла на рост спроса и жаркая погода в регионе.
Рынок обеспокоен новым геополитическим обострением на Ближнем Востоке. Ранее ХАМАС объявило о гибели главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании при израильском ударе по его резиденции в Тегеране.