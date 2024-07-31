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Биржевая цена газа в Европе превысила $400 за 1 тыс. куб. м впервые с июня

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов превысила $400 за 1 тыс. куб. м впервые с июня на фоне роста напряжения на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет около 1,8%.

Источник: Reuters

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 17:30 мск до чуть более $401 за 1 тыс. куб. м, или 35,84 евро за МВт? ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт? ч).

Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июле составляет менее 12%, а потоки СПГ в Европу на минимуме и примерно на треть ниже средних. Повлияла на рост спроса и жаркая погода в регионе.

Рынок обеспокоен новым геополитическим обострением на Ближнем Востоке. Ранее ХАМАС объявило о гибели главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании при израильском ударе по его резиденции в Тегеране.