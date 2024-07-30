«Яндекс» анонсировал первые в своей истории дивиденды

Российская интернет-компания «Яндекс» (YDEX) опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Руководство компании также рекомендовало совету директоров рассмотреть вопрос про выплату дивидендов. Размер дивидендов может составить ₽80 на акцию. Дивдоходность такой выплаты — 2,07% по цене закрытия торгов 29 июля. Ранее «Яндекс» не выплачивал дивиденды держателям акций компании.
«Принимая во внимание динамику финансовых результатов компании, потребность в инвестициях для обеспечения будущего роста и показатели долга, совет директоров “Яндекса” по предложению менеджмента рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере ₽80 на обыкновенную акцию», — говорится в пресс-релизе «Яндекса».
В компании сообщили, что в случае положительного решения совета директоров и последующего одобрения собранием акционеров, выплаты будут произведены не позднее конца октября 2024 года. При этом «Яндекс» планирует платить дивиденды на полугодовой основе.
О том, что «Яндекс» может начать платить дивденды, говорил ранее начальник отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслав Бердников. «Видим вероятным сценарием дивидендные выплаты с доходностью около 5−6% в течение ближайших 5 лет», — писал эксперт.
Что показала отчетность за второй квартал текущего года:
общая выручка выросла на 37%, составив ₽249,3 млрд. Рост показателя немного замедлился по сравнению с предыдущим кварталом, когда выручка увеличилась на 40%;
скорректированная EBITDA выросла на 56%, до ₽47,6 млрд (рентабельность 19,1%);
скорректированная чистая прибыль выросла на 45%, составив ₽22,7 млрд;
Количество сотрудников выросло на 3,7 тыс. чел. (+16%), составив 26,7 тыс. чел.
В «Яндексе» ожидают, что по итогам 2024 года рост выручки группы составит 38−40%, скорректированная EBITDA за полный год составит ₽170−175 млрд.
Аналитики БКС отметили, что «Яндекс» показал сильные результаты, которые оказались выше консенсуса и прогноза БКС: по выручке — на 2%, по EBITDA — на 7−12%. Аналитики обратили внимание на хороший рост выручки по сегментам, в том числе +32% в сегменте «Поиск и Портал».
Улучшение рентабельности произошло в основном за счет сегмента мобильности и онлайн торговли, но в сегменте поиска EBITDA также продолжает расти хорошими темпами, подчеркнули эксперты.
Торги акциями российского «Яндекса» начались на Московской бирже в среду, 24 июля. Торги бумагами компании не проводились более месяца, с 14 июня, из-за реорганизации бизнеса.
Компания «Яндекс» получила листинг на Московской бирже 1 апреля 2024 года. Мосбиржа с 8 июля включила акции «Яндекса» в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торги фьючерсами и премиальными опционами на акции «Яндекса» Мосбиржа возобновила 25 июля.
15 июля Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса» консорциуму покупателей в лице ЗПИФа «Консорциум. Первый». Нидерландская компания полностью вышла из российских активов, сменив название на Nebius Group.
Акции Yandex N.V., купленные на Мосбирже и СПБ Бирже, были автоматически обменяны в пропорции 1:1 на акции нового российского юрлица «Яндекса» — МКПАО «Яндекс». Бумаги Yandex N.V., купленные за границей и переведенные в Россию, частично подпали под внебиржевой обмен (в пропорции 1:1) и внебиржевой выкуп (по цене ₽1251,8 за бумагу).