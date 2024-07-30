«Яндекс» анонсировал первые в своей истории дивиденды

Аналитики БКС отметили, что «Яндекс» показал сильные результаты, которые оказались выше консенсуса и прогноза БКС: по выручке — на 2%, по EBITDA — на 7−12%. Аналитики обратили внимание на хороший рост выручки по сегментам, в том числе +32% в сегменте «Поиск и Портал».