Верховный суд: банки вправе грозить заемщикам арестом имущества за просрочку долга

Напомним, 9 февраля 2023 года главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан оштрафовало ПСБ на 100 тыс. руб. по ст. 14.57 КоАП РФ. Поводом стало обращение заемщика, которому банк в СМС предлагал «срочно оплатить» просроченную задолженность «во избежание передачи документов в суд», «наложения ареста на имущество» или «ограничения на выезд за пределы РФ». При этом сообщения отправлялись со скрытого альфанумерического номера PSB-info, но с указанием наименования банка и контактов представителя. Приставы посчитали, что ПСБ вводит гражданина в заблуждение и нарушает своими действиями закон «О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
Банк попытался оспорить постановление приставов, но арбитражные суды встали на сторону ведомства. По жалобе ПСБ дело передали на рассмотрение экономколлегии ВС, которая отменила решения нижестоящих инстанций.
В опубликованном 30 июля определении ВС говорится, что «право каждого на судебную защиту относится к основным неотчуждаемым правам и свободам человека и одновременно выступает гарантией всех других прав и свобод». Положения закона, указала коллегия, следует трактовать с учетом того, что «citatio est de jure naturali — вызов в суд является естественным правом». В этой связи информирование о праве кредитора на обращение в суд нельзя считать введением должника в заблуждение, заключил ВС.
Аналогичный подход экономколлегия заняла по отношению к предупреждениям банка о наложении ареста на имущество и ограничении на выезд за пределы РФ. Помимо этого, ВС заметил, что в СМС присутствовали «сведения об отправителе и номере телефона для связи с банком, что позволяло должнику однозначно идентифицировать банк как отправителя сообщений», поэтому в действиях ПСБ нет состава правонарушения.
В итоге экономколлегия ВС признала незаконным постановление приставов о наложении штрафа на ПСБ.