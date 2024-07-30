Верховный суд: банки вправе грозить заемщикам арестом имущества за просрочку долга

Напомним, 9 февраля 2023 года главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан оштрафовало ПСБ на 100 тыс. руб. по ст. 14.57 КоАП РФ. Поводом стало обращение заемщика, которому банк в СМС предлагал «срочно оплатить» просроченную задолженность «во избежание передачи документов в суд», «наложения ареста на имущество» или «ограничения на выезд за пределы РФ». При этом сообщения отправлялись со скрытого альфанумерического номера PSB-info, но с указанием наименования банка и контактов представителя. Приставы посчитали, что ПСБ вводит гражданина в заблуждение и нарушает своими действиями закон «О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».