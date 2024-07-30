Нефть. США пополняют стратегический резерв

Следующая поддержка располагается в районе $77. На дневном графике наблюдается перепроданность по RSI. Котировки находятся в зоне покупателей.
Ближайшие два дня на рынок нефти будут влиять не только фундаментальные факторы, но и технические — ожидается экспирация ближнего фьючерсного контракта.
Сегодня внимание рынка будет обращено к данным Американского института нефти о недельном изменении запасов в стране. Последние 4 недели организация отчитывается о сокращении запасов. Причина — высокий спрос на топливо на фоне летнего туристического сезона.
Новостной фон
∙ Растут опасения по поводу очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке — в военные действия может быть втянут Ливан.
∙ Минэнерго США закупило 4,65 млн баррелей нефти для стратегического резерва. Средняя закупочная цена — $76,92 за баррель. Ранее ведомство заявляло, что готово пополнять резерв при цене $79 и ниже. В настоящее время в резерве содержится порядка 375 млн баррелей — это самый высокий уровень с конца 2022 г., но значительно ниже 600−700 млн баррелей прошлого десятилетия, когда США в большей степени зависели от импорта.
∙ Администрация Байдена хочет получить больше денег на закупку нефти в стратегический резерв. Сейчас для этих целей доступно $1,2 млрд.
∙ Период нестабильности на энергетическом рынке стал золотой жилой для ключевых нефтетрейдеров. За последние два года Vitol, Trafigura, Mercuria Energy и Gunvor, по расчетам Bloomberg, заработали более $50 млрд. Для сравнения, в 2018—2019 гг. совокупная прибыль этих компаний составила всего $6,8 млрд.
∙ Крупнейший НПЗ Нигерии Данготе перепродает партии американской и нигерийской нефти в результате технических проблем.
Фьючерсы на природный газ в США перешли на новый контракт.
С середины июня актив пребывает в коррекции, с тех пор он потерял порядка 35%.
Индикатор RSI находится вблизи зоны перепроданности. В ближайшей перспективе возможны следующие сценарии развития событий: спуск в нижний блок проторговки либо пробой нисходящего сопротивления на $2,15 за MMBtu и слом коррекционной тенденции.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».