Нефть. США пополняют стратегический резерв

∙ Минэнерго США закупило 4,65 млн баррелей нефти для стратегического резерва. Средняя закупочная цена — $76,92 за баррель. Ранее ведомство заявляло, что готово пополнять резерв при цене $79 и ниже. В настоящее время в резерве содержится порядка 375 млн баррелей — это самый высокий уровень с конца 2022 г., но значительно ниже 600−700 млн баррелей прошлого десятилетия, когда США в большей степени зависели от импорта.