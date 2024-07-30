Набиуллина: ставки по ипотеке в России неизбежно пойдут вниз

Как отметила Эльвира Набиуллина в своем выступлении в Совете Федерации, ставки по жилищным кредитам неизбежно начнут снижаться по мере «затухания» всплеска инфляции и понижения ключевой ставки.
«По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз. И в этом цель нашей политики», — подчеркнула глава регулятора.
Она добавила, что Банк России будет бороться с разными схемами по ипотеке, которые появились в огромном количестве с завершением массовых льготных программ.
«Мы будем бороться против разного рода схем в ипотеке. Перед завершением широкой льготной программы эти схемы снова расцвели с новой силой. Чего здесь только нет — и рассрочка, и так называемый кешбэк, и очень льготные ставки. Но за этими всеми “завлекаловками” для людей стоит либо завышение цены квартиры, либо резкий рост платежей впоследствии. И все это для людей непрозрачно, запутанно», — сказала глава регулятора.
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