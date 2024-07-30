Какао-бобы подешевели до минимума за четыре месяца

За июль какао-бобы на бирже в Нью-Йорке подешевели на порядка 13% после более чем двукратного роста в начале этого года. Котировки начали падать на фоне улучшения погодных условий в регионах-производителях. Тем не менее цены на какао все еще остаются выше средних исторических значений.