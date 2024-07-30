Два года без Coca-Cola: как изменились цены на популярную газировку

Помимо акциза, по словам Новикова, на цены повлияла маркировка безалкогольных напитков, введенная с 1 июня 2024 года. «Покупка оборудования, технологий и оплата самих кодов полностью легла на плечи производителей. Так каждая компания встала перед выбором — транслировать эти затраты в стоимость продукции или вычесть эти средства из прибыли компании и скорректировать свои инвестиционные планы», — объясняет Новиков. Но замгендиректора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов напротив считает, что рост цен на газировку в июне не связан с маркировкой. «Напитки начали маркироваться в декабре прошлого года, влияние на цены могло произойти тогда, но его не произошло, что видно как из данных производителей, так и из официальной статистики», — отметил Юсупов. По его словам, ни в одной из 17-ти маркируемых товарных групп маркировка не привела к повышению цен. Подорожание газированных напитков может быть связано с изменившейся логистикой, ростом стоимости сырья и введением акциза на сахаросодержащие напитки.