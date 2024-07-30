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Bloomberg: цены на какао-бобы упали до минимума за последние месяцы

Как передает агентство, 29 июля в Нью-Йорке наиболее активно торгующийся фьючерсный контракт на этот товар подешевел до $6 650 за тонну.

Источник: Freepik

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Котировки фьючерсов на какао упали до самого низкого уровня за более чем четыре месяца из-за ожиданий роста предложения и падения спроса. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Агентство приводит данные, согласно которым, 29 июля в Нью-Йорке наиболее активно торгующийся фьючерсный контракт на какао-бобы подешевел на 4,4%, до $6 650 за тонну.

Как отмечает Bloomberg, цены на какао остаются выше средних исторических значений, и спрос на это сырье, вероятно, уменьшится. Несколько производителей шоколада предупредили, что из-за этого их рентабельность окажется под давлением во втором полугодии.