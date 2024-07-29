Строго по паспорту: как подростку заработать свои деньги

Все установленные трудовым законодательством ограничения преследуют лишь одну цель-создать щадящие, особые условия труда:
— дети до 16 лет могут устраиваться на работу по трудовому договору только с письменного согласия родителей (оно закрепляется в трудовом договоре или отдельным документом). С 16 лет уже согласия родителя/законного представителя не требуется. Однако согласие родителя не должно быть формальным. Даже в 16 лет подросток еще не обладает необходимым опытом и не всегда может внимательно изучать условия трудового договора;
— до совершеннолетия можно заниматься только легким трудом: запрещена работа с тяжестями, во вредных условиях труда, в ночное время (например, в ночных клубах и барах), в алкогольной, табачной торговле/перевозке и многое другое, способное нанести физический или психологический вред. Подросток не может привлекаться к работе вахтовым методом, установлен запрет на командировки, на сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни. Также нельзя устанавливать для несовершеннолетнего испытательный срок, нельзя возложить полную материальную ответственность и не допускается работа по совместительству;
— трудоустройство не должно мешать образовательному/учебному процессу, поэтому работать можно только в свободное от учебы время. Исключение — если подросток уже достиг 15 лет, окончил 9 классов и далее не находится в учебном процессе.
Продолжительность рабочего дня также имеет ограничения:
— до 16 лет можно работать не более 24 часов в неделю (не более 12 ч во время учебы), а с 16 до 18 лет — не более 35 часов (не более 17,5 ч во время учебы);
— во время каникул ежедневно подросток может трудиться: с 14 до 15 лет — 4 часа, с 15 до 16 лет — 5 часов, с 16−18 лет — 7 часов;
— во время учебного процесса: с 14 до 16 лет — не более 2,5 часов, с 16 до 18 лет — не более 4 часов в день.
Несовершеннолетнему работнику не нужно ждать 6 месяцев с начала работы, чтобы уйти в отпуск — можно брать отпуск в удобное время. Длительность ежегодного отпуска у подростка не 28, а 31 календарный день. Перенести отпуск несовершеннолетнего работника на следующий год или заменить его денежной компенсацией работодателю запрещено. Обязателен для трудоустроенного подростка и ежегодный медосмотр за счет работодателя.
Работодатель при расторжении договора с подростком по своей инициативе (исключение-ликвидация компании или прекращение деятельности ИП) должен получить согласие ГИТ (Государственной инспекции труда) и комиссии по делам несовершеннолетних. Особые гарантии есть у несовершеннолетних работников-сирот. В случае ликвидации или сокращения штата работодатель обязан за свой счет направить таких сотрудников на профессиональное обучение с последующим трудоустройством.
Не всегда регулярная занятость по трудовому договору доступна подростку: основной образовательный процесс и дополнительное образование трудно совмещать с работой по фиксированному расписанию. Во время учебы нередко подработка возможна только в виде разовых или регулярных дополнительных заработков без графика рабочего времени. В таком формате работы подходит самозанятость или работа по договорам ГПХ.
Самозанятым (как и ИП) ребенку можно стать с 14 лет, но только с согласия родителей/законных представителей. Однако нужно понимать, что такой формат работы уже не защищен трудовым законодательством (это не трудовые, а гражданско-правовые отношения) и подростку нужно рассчитывать свои возможности и брать «ношу по плечу» без ущерба здоровью, учебе и нравственному развитию. Основная задача «первых денег»- получение опыта и осознание, что деньги-результат труда, а способ их распоряжения — это не только свобода выбора, но и его осознанность.
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