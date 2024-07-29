Строго по паспорту: как подростку заработать свои деньги

Самозанятым (как и ИП) ребенку можно стать с 14 лет, но только с согласия родителей/законных представителей. Однако нужно понимать, что такой формат работы уже не защищен трудовым законодательством (это не трудовые, а гражданско-правовые отношения) и подростку нужно рассчитывать свои возможности и брать «ношу по плечу» без ущерба здоровью, учебе и нравственному развитию. Основная задача «первых денег»- получение опыта и осознание, что деньги-результат труда, а способ их распоряжения — это не только свобода выбора, но и его осознанность.