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Строго по паспорту: как подростку заработать свои деньги

Немало подростков хотят заработать «свои» деньги, чтобы обрести финансовую независимость от родителей, накопить на мечту. Законодательство защищает подростков от тяжелой, вредной или несоответствующей возрасту работы. Как правильно устроиться на подработку и что следует помнить, нанимая несовершеннолетнего, раскрыла Финансам Mail Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».

Источник: Freepik

Все установленные трудовым законодательством ограничения преследуют лишь одну цель-создать щадящие, особые условия труда:

— дети до 16 лет могут устраиваться на работу по трудовому договору только с письменного согласия родителей (оно закрепляется в трудовом договоре или отдельным документом). С 16 лет уже согласия родителя/законного представителя не требуется. Однако согласие родителя не должно быть формальным. Даже в 16 лет подросток еще не обладает необходимым опытом и не всегда может внимательно изучать условия трудового договора;

— до совершеннолетия можно заниматься только легким трудом: запрещена работа с тяжестями, во вредных условиях труда, в ночное время (например, в ночных клубах и барах), в алкогольной, табачной торговле/перевозке и многое другое, способное нанести физический или психологический вред. Подросток не может привлекаться к работе вахтовым методом, установлен запрет на командировки, на сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни. Также нельзя устанавливать для несовершеннолетнего испытательный срок, нельзя возложить полную материальную ответственность и не допускается работа по совместительству;

— трудоустройство не должно мешать образовательному/учебному процессу, поэтому работать можно только в свободное от учебы время. Исключение — если подросток уже достиг 15 лет, окончил 9 классов и далее не находится в учебном процессе.

Продолжительность рабочего дня также имеет ограничения:

— до 16 лет можно работать не более 24 часов в неделю (не более 12 ч во время учебы), а с 16 до 18 лет — не более 35 часов (не более 17,5 ч во время учебы);

— во время каникул ежедневно подросток может трудиться: с 14 до 15 лет — 4 часа, с 15 до 16 лет — 5 часов, с 16−18 лет — 7 часов;

— во время учебного процесса: с 14 до 16 лет — не более 2,5 часов, с 16 до 18 лет — не более 4 часов в день.

Несовершеннолетнему работнику не нужно ждать 6 месяцев с начала работы, чтобы уйти в отпуск — можно брать отпуск в удобное время. Длительность ежегодного отпуска у подростка не 28, а 31 календарный день. Перенести отпуск несовершеннолетнего работника на следующий год или заменить его денежной компенсацией работодателю запрещено. Обязателен для трудоустроенного подростка и ежегодный медосмотр за счет работодателя.

Работодатель при расторжении договора с подростком по своей инициативе (исключение-ликвидация компании или прекращение деятельности ИП) должен получить согласие ГИТ (Государственной инспекции труда) и комиссии по делам несовершеннолетних. Особые гарантии есть у несовершеннолетних работников-сирот. В случае ликвидации или сокращения штата работодатель обязан за свой счет направить таких сотрудников на профессиональное обучение с последующим трудоустройством.

Не всегда регулярная занятость по трудовому договору доступна подростку: основной образовательный процесс и дополнительное образование трудно совмещать с работой по фиксированному расписанию. Во время учебы нередко подработка возможна только в виде разовых или регулярных дополнительных заработков без графика рабочего времени. В таком формате работы подходит самозанятость или работа по договорам ГПХ.

Самозанятым (как и ИП) ребенку можно стать с 14 лет, но только с согласия родителей/законных представителей. Однако нужно понимать, что такой формат работы уже не защищен трудовым законодательством (это не трудовые, а гражданско-правовые отношения) и подростку нужно рассчитывать свои возможности и брать «ношу по плечу» без ущерба здоровью, учебе и нравственному развитию. Основная задача «первых денег»- получение опыта и осознание, что деньги-результат труда, а способ их распоряжения — это не только свобода выбора, но и его осознанность.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».