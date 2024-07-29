Параметры ФИНВ определят исходя из возможностей следующего бюджета

Несмотря на то что принятие пакета изменений налоговой системы завершено (законы уже подписаны президентом), один из ключевых его элементов остается неопределенным. Как известно, изменения среди прочего предусматривают повышение ставки налога на прибыль с 2025 года с 20% до 25%. Отчасти компенсировать бизнесу этот рост нагрузки должен федеральный инвестиционный налоговый вычет. В законе его параметры определены лишь рамочно — вычет не должен превышать 50% от суммы инвестиций компаний. Установлены и некоторые ограничения — например, его не смогут применять иностранные организации, банки, производители подакцизных товаров и участники соглашений о защите и поощрении инвестиций.
Детально параметры ФИНВ должны быть определены в постановлении правительства (хотя бизнес и настаивал на том, что их необходимо прописать в Налоговом кодексе, НК).
В ходе дискуссий возникла договоренность: чтобы не тормозить процесс, параметры будут определены постановлением, а после возможно возвращение к этому вопросу для закрепления в НК. Отметим, что установление параметров вычета в постановлении правительства позволяет оперативно менять условия его предоставления в зависимости от бюджетных возможностей, если же они будут в итоге прописаны в НК, то процесс корректировок станет более длительным.
Изначально Минэкономики предлагало предоставлять вычет только тем, кто реализует проекты технологического суверенитета. В силу того что речь идет о весьма ограниченном перечне отраслей, это не устраивало бизнес (см. «Ъ» от 25 июня). После возникшей дискуссии Минфин обещал внести в Госдуму проект постановления правительства с параметрами ФИНВ ко второму чтению налогового пакета. Однако опубликованный в думской базе проект не добавил ясности. Например, в нем нет главного — какую именно долю от расходов на вложения компаний может составить вычет. В документе отмечалось, что использовать ФИНВ смогут организации, осуществляющие деятельность по перечню классов, относящихся к сфере производства и туризма, но список был оставлен пустым. После этого СМИ сообщали о новом витке обсуждения — речь шла, в частности, о трех возможных перечнях потенциальных получателей (только обрабатывающая промышленность, либо обработка, гостиницы, общепит и научно-исследовательские работы, либо еще и добывающий сектор и профессиональная, научная и техническая деятельность; см. «Ъ» от 15 июля).
В пятницу заместитель главы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что финальные параметры ФИНВ планируется определить лишь осенью — в рамках подготовки проекта бюджета на 2025−2027 годы, когда будет определен предельный объем финансирования механизма.
В Минфине «Ъ» не стали сообщать детали, сославшись на то, что параметры ФИНВ разрабатывает Минэкономики. В Минэкономики «Ъ» сообщили, что проект постановления правительства, касающийся параметров ФИНВ, будет представлен ведомством «в установленном порядке осенью, в третьем квартале».
Одной из ключевых развилок, которую планируется обсудить с бизнесом к этому времени, Алексей Сазанов назвал распределение предусмотренных на ФИНВ средств: следует ли предоставлять его бизнесу по широкому кругу отраслей, но в меньшем размере или же «сосредоточить поддержку на стратегических отраслях и предоставлять за счет этого больший объем софинансирования». При этом, отметил замминистра, хотя конкретные параметры еще не утверждены, «уже сейчас есть определенность, что будут установлены единые для всех правила и принципы, на основе которых будут определяться налогоплательщики, имеющие право получать инвествычет, — это точно не будет перечень конкретных проектов или компаний».