Параметры ФИНВ определят исходя из возможностей следующего бюджета

Изначально Минэкономики предлагало предоставлять вычет только тем, кто реализует проекты технологического суверенитета. В силу того что речь идет о весьма ограниченном перечне отраслей, это не устраивало бизнес (см. «Ъ» от 25 июня). После возникшей дискуссии Минфин обещал внести в Госдуму проект постановления правительства с параметрами ФИНВ ко второму чтению налогового пакета. Однако опубликованный в думской базе проект не добавил ясности. Например, в нем нет главного — какую именно долю от расходов на вложения компаний может составить вычет. В документе отмечалось, что использовать ФИНВ смогут организации, осуществляющие деятельность по перечню классов, относящихся к сфере производства и туризма, но список был оставлен пустым. После этого СМИ сообщали о новом витке обсуждения — речь шла, в частности, о трех возможных перечнях потенциальных получателей (только обрабатывающая промышленность, либо обработка, гостиницы, общепит и научно-исследовательские работы, либо еще и добывающий сектор и профессиональная, научная и техническая деятельность; см. «Ъ» от 15 июля).