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Нефть и природный газ. События недели

Котировки Brent на этой неделе могут переживать повышенную волатильность на фоне как фундаментальных факторов, так и экспирации ближнего фьючерсного контракта. Срок действия BRNU24 истекает 31 июля, отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Следующий за ним BRNV24 торгуется примерно $0,9 дешевле. На Мосбирже ожидается экспирация фьючерса BR-8.24.

Ключевые события недели:

30.07, вторник — Американский институт нефти опубликует прогноз по недельному изменению запасов нефти в стране.

31.07, среда — Решение ФРС по ставке, публикация официальных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

01.08, четверг — Данные о производственной активности в Китае за июль, заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC)

Фьючерсы на природный газ в США сегодня должны пережить экспирацию ближнего контракта. После этого события возможен разворот к росту — индикатор RSI дневного графика свидетельствует о торможении коррекционного движения.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».