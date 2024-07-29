Нефть и природный газ. События недели

Котировки Brent на этой неделе могут переживать повышенную волатильность на фоне как фундаментальных факторов, так и экспирации ближнего фьючерсного контракта. Срок действия BRNU24 истекает 31 июля, отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».