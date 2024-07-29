Нефть и природный газ. События недели

Следующий за ним BRNV24 торгуется примерно $0,9 дешевле. На Мосбирже ожидается экспирация фьючерса BR-8.24.
Ключевые события недели:
30.07, вторник — Американский институт нефти опубликует прогноз по недельному изменению запасов нефти в стране.
31.07, среда — Решение ФРС по ставке, публикация официальных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США.
01.08, четверг — Данные о производственной активности в Китае за июль, заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC)
Фьючерсы на природный газ в США сегодня должны пережить экспирацию ближнего контракта. После этого события возможен разворот к росту — индикатор RSI дневного графика свидетельствует о торможении коррекционного движения.
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