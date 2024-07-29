Каким будет курс рубля 30 июля 2024: прогноз эксперта

Налоговый период останется позади, что лишает рубль части поддержки. Биржевой юань в ближайшие дни может подойти к 12 рублям, официальные курсы рубля к доллару и евро — в район 87−88 и 95−96, соответственно. Более существенное ослабление рубля в ближайшей перспективе маловероятно, девальвацию сдерживает жесткий курсу денежно-кредитной политики, усиленный по итогам пятничного заседания ЦБ. В то же время ФРС на заседании 31 июля может подать сигнал о готовности понизить процентные ставки в сентябре, что ослабит позиции доллара к другим валютам. Основное влияние на рубль продолжают оказывать динамика экспортных доходов и спрос импортеров на иностранную валюту.