Каким будет курс рубля 30 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций начал неделю нисходящей коррекцией. Цены на нефть соскальзывали ниже $80 за баррель Brent. Рынок продолжил переваривать рост ключевой ставки и жесткий сигнал регулятора относительно долгосрочных перспектив ДКП.
На внешнем контуре настроения были нейтральными, важной экономической статистики не выходило.
Завтра инвесторы обратят внимание на оценку ВВП еврозоны за II кв. В США будут обнародованы июльский индекс доверия потребителей (CB) и число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в июне.
На общие настроения до середины недели может оказывать влияние приближение заседания ФРС, а российский рынок краткосрочно продолжит переоценку после монетарного ужесточения. Поддержку может оказать ослабление рубля в свете завершения налогового периода. Прогноз по индексу Мосбиржи на 30 июля — 2900−3000 п.
Налоговый период останется позади, что лишает рубль части поддержки. Биржевой юань в ближайшие дни может подойти к 12 рублям, официальные курсы рубля к доллару и евро — в район 87−88 и 95−96, соответственно. Более существенное ослабление рубля в ближайшей перспективе маловероятно, девальвацию сдерживает жесткий курсу денежно-кредитной политики, усиленный по итогам пятничного заседания ЦБ. В то же время ФРС на заседании 31 июля может подать сигнал о готовности понизить процентные ставки в сентябре, что ослабит позиции доллара к другим валютам. Основное влияние на рубль продолжают оказывать динамика экспортных доходов и спрос импортеров на иностранную валюту.
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