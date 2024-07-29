Эксперты рассказали, как изменятся цены на автомобили с 1 августа 2024 года

Независимый эксперт Леонид Хазанов отметил, что в августе российские автомобили могут подорожать примерно на 5%. Связано это с возможным ростом цен на стальной прокат у отечественных металлургических компаний.
«Сталь занимает значительную долю себестоимости автомобиля, поэтому российские автопроизводители могут поднять цены на 5%», — рассказал эксперт.
Светлана Шубина, руководитель отдела розничных продаж новых автомобилей АВТОДОМ Алтуфьево, считает, что в августе не ожидается значительного изменения цен на автомобили. Однако в дальнейшем рост может продолжиться, так как Центробанк увеличил ключевую ставку. Это приведет к росту стоимости кредитования и, как следствие, повышению цен на авто.
«О снижении цен на машины в августе 2024 года говорить не стоит, но возможны привлекательные предложения за счет комплекса мер господдержки на автомобили, собираемые на заводах в РФ и Республике Беларусь. Китайские бренды также сохранят долю рынка за счет субсидированных программ кредитования», — рассказала Светлана Шубина.
Эксперт отмечает, что цены на машины однозначно будут увеличиваться до конца года. Существенно повлиять на рынок могут экономические санкции, высокая ключевая ставка, дорогие кредиты, повышение утилизационного сбора и девальвация рубля.
«Если стоит вопрос о покупке автомобиля, лучше сделать это до осени, в первой половине августа. Если упустить это время, можно здорово прогадать и с выбором, и с ценой. Сейчас продажи на рынке автомобилей довольно низкие из-за сезона отпусков. К тому же можно получить индивидуальные выгодные условия или скидки», — подытожила Светлана Шубина.
Мария Ермилова, к. э. н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова также подчеркивает, что в августе цены на автомобили могут начать расти. В начале месяца традиционно действует ряд акций на покупку машин, но ближе к сентябрю ситуация меняется. Также на стоимость авто повлияет рост утилизационного сбора.
Ждать снижения цен можно только на модели, которые были выпущены в прошлом году, если такие останутся у дилеров, объяснила эксперт.
«Решение о покупке авто в августе зависит от того, каким образом это делать — за свой счет или в кредит, в какой именно период августа, какие предложения будут от дилера. Все-таки сейчас высокая ключевая ставка и кредиты дорогие. Надо соотносить, насколько действительно необходима покупка и свои возможности», — подчеркнула Мария Ермилова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Алина Пацека