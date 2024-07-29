Эксперты рассказали, как изменятся цены на автомобили с 1 августа 2024 года

«Если стоит вопрос о покупке автомобиля, лучше сделать это до осени, в первой половине августа. Если упустить это время, можно здорово прогадать и с выбором, и с ценой. Сейчас продажи на рынке автомобилей довольно низкие из-за сезона отпусков. К тому же можно получить индивидуальные выгодные условия или скидки», — подытожила Светлана Шубина.