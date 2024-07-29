Хотину предъявили многомиллиардный иск за неуплату налогов

По данным издания, ФНС утверждает, что эта сумма образовалась из неуплаченных налогов и пеней юридических лиц, входящих в группу «Русь-Ойл», за период с 2022 по 2024 год. Ведомство отмечает, что Хотин «продолжал противоправную деятельность по неуплате налогов» после подачи иска Генпрокуратурой в мае 2023 года.