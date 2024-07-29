Экономист рассказала о надбавках к пенсии одной категории россиян

Речь идет о доплате в 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы, которым полагается уход. Экономист отметила, что выплату по уходу получат все пенсионеры, которым она положена, вне зависимости от наличия ухаживающего.
Помимо этого, доплату к пенсии в 16269,75 рубля получат пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста и получили инвалидность первой группы. Величина доплаты ограничен тремя пенсионными коэффициентами и зависит от зарплаты и стоимости балла в год выхода на пенсию.
3 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что заморозка пенсионных накоплений с 2014 года является не решением, принятым в спешке, а ошибкой. Он подчеркнул, что на тот момент в стране начали формироваться негосударственные пенсионные фонды (НПФ), все рассчитывали, что смогут работать с поступающими деньгами, туда уже приходили приличные суммы.