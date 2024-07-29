ЦБ повысил официальный курс доллара США почти на ₽1

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на вторник, 30 июля, на уровне ₽86,5554, евро — ₽94,1381, юаня — ₽11,8567. Об этом сообщается на сайте регулятора.
На минувшие выходные и понедельник, 29 июля, Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США — ₽85,5650, евро — ₽93,2641, юаня — ₽11,7296. Таким образом, доллар подорожал на 99,04 коп., евро — на 87,4 коп., юань — на 12,71 коп.
Для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ теперь использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
Официальные курсы ЦБ доллара и евро используются для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи, в том числе по фьючерсным контрактам на пары доллар/рубль (Si), евро/рубль (Eu), доллар/юань (UCNY), евро/доллар (ED), доллар/тенге (UKZT), вечным фьючерсам на пары доллар/рубль (USDRUBF), евро/рубль (EURRUBF), фьючерсам на индекс РТС (RTS и RTSM) и ряду других инструментов.
Курсы валют.
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 17:40 мск по данным сервиса «Банки.ру» и информации на сайтах самих банков.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽87, продать — по ₽80,8;
Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽87,15, продать — по ₽86,1.
Самые дешевые евро:
Аргорос Банк (ст. м. «Савеловская»): купить евро можно по ₽95,94, продать — по ₽95,01;
Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽96, продать — по ₽94.
Самые дешевые юани:
банк «Уралсиб» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,73, продать — по ₽11,96;
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,76, продать — по ₽11,68.
На биржевых торгах в понедельник, 29 июля, волатильность курса рубля заметно снизилась. На открытии торгов в 10:00 мск юань подешевел на 0,34%, до ₽11,81. Затем к 10:55 мск пара CNY/RUB достигла локального максимума на отметке ₽11,899 (+0,41% к закрытию предыдущего дня).
На курс национальной валюты, по мнению аналитиков «БКС Мир инвестиций» влияют сохранение проблем с расчетами в валюте у импортеров, а также опасения по поводу приостановки биржевых валютных торгов юанем и тенге с 11 августа.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов обратил внимание, что объем биржевых торгов юанем в июле заметно снизился по сравнению с предыдущими месяцами. По мнению Локтюхова, это отражает «меньшую интенсивность» реализации валюты экспортерами на Мосбирже перед текущими налоговыми выплатами. Среди других возможных причин этого эксперт назвал ослабление требований правительства по продажам валютной выручки, а также уход части операций на внебиржевой рынок.
На текущей неделе после завершения налогового периода аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк ожидает курс доллара в районе ₽88, курс юаня — ₽12.