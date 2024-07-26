Удивительный бум потребительских расходов в России ставит Запад в тупик

Люди с низкими доходами увеличивают спрос на товары длительного пользования и услуги. Один из крупнейших факторов, повлиявших на потребительский бум, — субсидированные ипотечные программы. Охладить рост потребительских расходов пока не смогла даже высокая процентная ставка Центробанка. Хотя маневр у регулятора еще есть: в пятницу, 26 июля, ключевая ставка повысилась до 18% годовых.