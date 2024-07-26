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Удивительный бум потребительских расходов в России ставит Запад в тупик

Небывалое усиление государственных трат в сочетании с дефицитом рабочей силы вызвали ощутимый подъем реальных зарплат и уровня потребления. Аналитики предупреждают — экономика на грани «перегрева».

Источник: Freepik

Как пишет Financial Times, западные политологи и аналитики в шоке — санкции против России привели к обратному эффекту, страна оказалась в центре бума потребительских расходов.

Более 13% россиян оценивают свое материальное положение как «хорошее», что является самым высоким показателем с 1999 года. А доля тех, кто оценивает его как «плохое» или «очень плохое», находится на рекордно низком уровне — около 14 и 1% соответственно.

По данным Росстата, реальная заработная плата выросла почти на 14%, а потребление товаров и услуг — примерно на 25%. В этом году, по прогнозам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, реальная заработная плата вырастет на 3,5%, а реальные располагаемые доходы — на 3%.

Доходы больше всего изменились у работающих в оборонных структурах и у «синих» и «серых воротничков». Курьер может зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц — столько же, сколько российские академики.

Люди с низкими доходами увеличивают спрос на товары длительного пользования и услуги. Один из крупнейших факторов, повлиявших на потребительский бум, — субсидированные ипотечные программы. Охладить рост потребительских расходов пока не смогла даже высокая процентная ставка Центробанка. Хотя маневр у регулятора еще есть: в пятницу, 26 июля, ключевая ставка повысилась до 18% годовых.

Из-за санкций резко вырос спрос на внутренние авиарейсы, несмотря на высокую стоимость авиабилетов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева