Нефть. Цели коррекции достигнуты

∙ В Канаде продолжают бушевать лесные пожары, которые на этот раз добрались до г. Джаспер в провинции Альберта. Пожарные ведут борьбу в том числе за спасение нефтяного трубопровода Trans Mountain. Многочисленные лесные пожары вышли из-под контроля — зафиксировано 433 пожара в Британской Колумбии, 176 — в Альберте, более десятка из которых приходятся на район Форта Мак-Мюррей, центра нефтедобычи. По прогнозам, в данном районе на этой неделе должны пройти дожди, что может развеять опасения по поводу срыва поставок нефти из страны.