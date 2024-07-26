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Нефть. Цели коррекции достигнуты

Котировки Brent, вероятно, уже отработали цели коррекции, отметила Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Нефть

Вчера цена достигла значимого уровня Фибоначчи, после чего отскочила наверх. Сформирована разворотная свеча «Молота», для ее точного подтверждения можно также дождаться закрытия сегодняшнего дня.

Приближается к концу срок действия ближнего фьючерсного контракта — BRNU2024 — 31/07. Следующий контракт торгуется примерно на $1 дешевле. Ликвидность в ближайшие дни будет все сильнее перетекать от BRNU24 к BRNV24. То же самое касается и нефтяных фьючерсов на Мосбирже, которые следуют за значением ICE Brent Index, — контракт BR-8.24 доживает последние дни.

Фундаментальные факторы в целом выступают в пользу роста актива.

Новостной фон

∙ Экономика США растет быстрее ожиданий. Во II квартале ВВП страны показал прирост в 2,8%. Экономисты, опрошенные СМИ, в большинстве своем ожидали 2%. Хотя оценки варьировались от 1,1% до 3,4%. Темп роста в I квартале составил 1,4%. Информация о восстановлении крупнейшей экономики мира, конечно, позитивна и для рынка нефти.

∙ В Канаде продолжают бушевать лесные пожары, которые на этот раз добрались до г. Джаспер в провинции Альберта. Пожарные ведут борьбу в том числе за спасение нефтяного трубопровода Trans Mountain. Многочисленные лесные пожары вышли из-под контроля — зафиксировано 433 пожара в Британской Колумбии, 176 — в Альберте, более десятка из которых приходятся на район Форта Мак-Мюррей, центра нефтедобычи. По прогнозам, в данном районе на этой неделе должны пройти дожди, что может развеять опасения по поводу срыва поставок нефти из страны.

∙ Словакия и Венгрия угрожают Украине судебным разбирательством из-за блокирования поставок нефти ЛУКОЙЛа.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ в США также должны в скором времени пережить экспирацию ближнего контракта.

Управление энергетической информации США вчера опубликовало еженедельный отчет о ситуации на рынке природного газа.

За неделю, заканчивающуюся 24 июля, спотовая цена Henry Hub выросла с $1,98 до $2,03 за MMBtu. Спотовые цены выросли в большинстве ценовых центров страны.

Cредний общий объем поставок природного газа снизился на 0,4% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США снизилось на 5,4%.

На международном рынке фьючерсы на СПГ в Восточной Азии снизились на 15 центов до $12,13/MMBtu. Европейские фьючерсы TTF выросли на 10 центов до $10,26/MMBtu. На той же неделе прошлого года цены составляли $11,13/MMBtu в Восточной Азии и $9,67/MMBtu на TTF.

Cредние поставки природного газа на экспортные терминалы СПГ в США выросли на 0,4 млрд куб. футов в день с прошлой недели.

Поставки природного газа на терминалы в Южном Техасе выросли на 19,2% (0,4 млрд куб. футов в день).. Freeport LNG продолжил наращивать объемы операций после периода простоя из-за урагана.

Средний показатель закачки в хранилище на 15% ниже среднего пятилетнего показателя в сезон пополнения (с апреля по октябрь).

Рабочие запасы природного газа в стране на 16% больше среднего пятилетнего показателя и на 8% больше, чем в прошлом году.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».