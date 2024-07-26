Нефть. Цели коррекции достигнуты

Нефть
Вчера цена достигла значимого уровня Фибоначчи, после чего отскочила наверх. Сформирована разворотная свеча «Молота», для ее точного подтверждения можно также дождаться закрытия сегодняшнего дня.
Приближается к концу срок действия ближнего фьючерсного контракта — BRNU2024 — 31/07. Следующий контракт торгуется примерно на $1 дешевле. Ликвидность в ближайшие дни будет все сильнее перетекать от BRNU24 к BRNV24. То же самое касается и нефтяных фьючерсов на Мосбирже, которые следуют за значением ICE Brent Index, — контракт BR-8.24 доживает последние дни.
Фундаментальные факторы в целом выступают в пользу роста актива.
Новостной фон
∙ Экономика США растет быстрее ожиданий. Во II квартале ВВП страны показал прирост в 2,8%. Экономисты, опрошенные СМИ, в большинстве своем ожидали 2%. Хотя оценки варьировались от 1,1% до 3,4%. Темп роста в I квартале составил 1,4%. Информация о восстановлении крупнейшей экономики мира, конечно, позитивна и для рынка нефти.
∙ В Канаде продолжают бушевать лесные пожары, которые на этот раз добрались до г. Джаспер в провинции Альберта. Пожарные ведут борьбу в том числе за спасение нефтяного трубопровода Trans Mountain. Многочисленные лесные пожары вышли из-под контроля — зафиксировано 433 пожара в Британской Колумбии, 176 — в Альберте, более десятка из которых приходятся на район Форта Мак-Мюррей, центра нефтедобычи. По прогнозам, в данном районе на этой неделе должны пройти дожди, что может развеять опасения по поводу срыва поставок нефти из страны.
∙ Словакия и Венгрия угрожают Украине судебным разбирательством из-за блокирования поставок нефти ЛУКОЙЛа.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США также должны в скором времени пережить экспирацию ближнего контракта.
Управление энергетической информации США вчера опубликовало еженедельный отчет о ситуации на рынке природного газа.
За неделю, заканчивающуюся 24 июля, спотовая цена Henry Hub выросла с $1,98 до $2,03 за MMBtu. Спотовые цены выросли в большинстве ценовых центров страны.
Cредний общий объем поставок природного газа снизился на 0,4% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США снизилось на 5,4%.
На международном рынке фьючерсы на СПГ в Восточной Азии снизились на 15 центов до $12,13/MMBtu. Европейские фьючерсы TTF выросли на 10 центов до $10,26/MMBtu. На той же неделе прошлого года цены составляли $11,13/MMBtu в Восточной Азии и $9,67/MMBtu на TTF.
Cредние поставки природного газа на экспортные терминалы СПГ в США выросли на 0,4 млрд куб. футов в день с прошлой недели.
Поставки природного газа на терминалы в Южном Техасе выросли на 19,2% (0,4 млрд куб. футов в день).. Freeport LNG продолжил наращивать объемы операций после периода простоя из-за урагана.
Средний показатель закачки в хранилище на 15% ниже среднего пятилетнего показателя в сезон пополнения (с апреля по октябрь).
Рабочие запасы природного газа в стране на 16% больше среднего пятилетнего показателя и на 8% больше, чем в прошлом году.
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