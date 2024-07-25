В Fitch оценили вероятность дефолта Украины

Понижение рейтинга является реакцией Fitch на соглашение властей Украины с держателями еврооблигаций о списании 37% внешнего долга страны. О том, что соответствующие договоренности были достигнуты, стало известно в понедельник, 22 июля. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.