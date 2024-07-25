Россияне перестали считать жилье выгодным капиталовложением

Как сообщает РБК-Недвижимость, четверть потенциальных покупателей новостроек не отказались от своих планов, несмотря на отмену льготной ипотеки. Граждане надеются на действующие программы жилищного кредитования и выгодные предложения от застройщиков.
Издание приводит данные аналитиков ORO из исследования Realty Monitor. Исследование проводилось среди 1000 человек в возрасте от 25 до 54 лет, которые за последний год приобрели квартиру на первичном рынке жилья или планируют сделать это в ближайшие 12 месяцев. Согласно ему, почти половина россиян (46%) считает, что инвестиции в недвижимость не приносят пользы. Большинство опрошенных (77%) уверены, что ипотека станет менее доступной из-за отмены льготной госпрограммы. Также 67% респондентов ожидают снижение спроса на жилье, которое приведет к увеличению предложений квартир на рынке квартир в новостройках, с чем согласны 50% участников опроса.
Анализ также показывает, что 43% респондентов предполагают, что такая ситуация может вызвать задержки в получении ключей при покупке жилья в строящихся домах. Несмотря на негативный настрой на рынке, значительная часть покупателей не изменили своих намерений. Респонденты надеются на оставшиеся ипотечные программы и привлекательные условия от застройщиков, как сообщает РБК-Недвижимость со ссылкой на данные ORO.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева