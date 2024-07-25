Россияне перестали считать жилье выгодным капиталовложением

Издание приводит данные аналитиков ORO из исследования Realty Monitor. Исследование проводилось среди 1000 человек в возрасте от 25 до 54 лет, которые за последний год приобрели квартиру на первичном рынке жилья или планируют сделать это в ближайшие 12 месяцев. Согласно ему, почти половина россиян (46%) считает, что инвестиции в недвижимость не приносят пользы. Большинство опрошенных (77%) уверены, что ипотека станет менее доступной из-за отмены льготной госпрограммы. Также 67% респондентов ожидают снижение спроса на жилье, которое приведет к увеличению предложений квартир на рынке квартир в новостройках, с чем согласны 50% участников опроса.