Нефть. О фьючерсах, танкерах Совкомфлота и перспективах Севморпути

Нефть
Техническая картина остается прежней. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent направляются к $79,89 за баррель.
Сегодня ожидается публикация данных о динамике ВВП США за II квартал 2024 г. Рынок нефти может быть чувствителен к данной информации.
Новостной фон
∙ Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,7 млн баррелей.
∙ Россия в июне превысила квоту ОПЕК+, однако Минэнерго вчера пообещало компенсировать излишки производства в течение периода, распределенного между октябрем-ноябрем 2024 г., а также с марта и до конца сентября 2025 г. В июле Россия полностью выполнит требования ОПЕК+. Другие страны альянса, превысившие свои квоты, Ирак и Казахстан, намерены компенсировать перепроизводство в период с июля 2024 по сентябрь 2025 гг.
∙ Нефть из США и Европы становится все более неконкурентоспособной в Азии, где НПЗ отдают предпочтение поставкам из других регионов.
∙ Западные санкции и атаки хуситов повышают привлекательность российского Северного морского пути. «Первая в этом году партия российской нефти отправляется по Северному морскому пути в Китай, и ожидается, что за ней последуют и другие суда», — сообщает издание Bloomberg.
∙ Совкомфлот загрузил танкер «Виктор Бакаев», попавший под блокирующие санкции США. Судно вышло из балтийского порта Приморск в воскресенье и направляется в Китай. Это уже четвертый танкер компании, который осуществляет перевозку нефти несмотря на санкции. Предыдущие три танкера, вероятно, успешно доставили грузы, отключив при этом цифровые системы слежения за судами.
∙ Россия начала поставки нефти и нефтепродуктов в Боливию.
∙ Лесные пожары в Канаде распространяются. В среду на западе страны вспыхнули сотни неконтролируемых лесных пожаров. Усиливаются опасения по поводу их влияния на нефтедобычу.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США продолжают спуск в рамках нисходящего канала. Приближается окончание срока действия текущего контракта — 29 июля.
Сегодня Управление энергетической информации США опубликует еженедельный отчет по рынку.
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