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Нефть. О фьючерсах, танкерах Совкомфлота и перспективах Севморпути

Техническая картина остается прежней, отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Нефть

Техническая картина остается прежней. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent направляются к $79,89 за баррель.

Сегодня ожидается публикация данных о динамике ВВП США за II квартал 2024 г. Рынок нефти может быть чувствителен к данной информации.

Новостной фон

∙ Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,7 млн баррелей.

∙ Россия в июне превысила квоту ОПЕК+, однако Минэнерго вчера пообещало компенсировать излишки производства в течение периода, распределенного между октябрем-ноябрем 2024 г., а также с марта и до конца сентября 2025 г. В июле Россия полностью выполнит требования ОПЕК+. Другие страны альянса, превысившие свои квоты, Ирак и Казахстан, намерены компенсировать перепроизводство в период с июля 2024 по сентябрь 2025 гг.

∙ Нефть из США и Европы становится все более неконкурентоспособной в Азии, где НПЗ отдают предпочтение поставкам из других регионов.

∙ Западные санкции и атаки хуситов повышают привлекательность российского Северного морского пути. «Первая в этом году партия российской нефти отправляется по Северному морскому пути в Китай, и ожидается, что за ней последуют и другие суда», — сообщает издание Bloomberg.

Совкомфлот загрузил танкер «Виктор Бакаев», попавший под блокирующие санкции США. Судно вышло из балтийского порта Приморск в воскресенье и направляется в Китай. Это уже четвертый танкер компании, который осуществляет перевозку нефти несмотря на санкции. Предыдущие три танкера, вероятно, успешно доставили грузы, отключив при этом цифровые системы слежения за судами.

∙ Россия начала поставки нефти и нефтепродуктов в Боливию.

∙ Лесные пожары в Канаде распространяются. В среду на западе страны вспыхнули сотни неконтролируемых лесных пожаров. Усиливаются опасения по поводу их влияния на нефтедобычу.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ в США продолжают спуск в рамках нисходящего канала. Приближается окончание срока действия текущего контракта — 29 июля.

Сегодня Управление энергетической информации США опубликует еженедельный отчет по рынку.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».