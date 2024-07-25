Нефть. О фьючерсах, танкерах Совкомфлота и перспективах Севморпути

∙ Россия в июне превысила квоту ОПЕК+, однако Минэнерго вчера пообещало компенсировать излишки производства в течение периода, распределенного между октябрем-ноябрем 2024 г., а также с марта и до конца сентября 2025 г. В июле Россия полностью выполнит требования ОПЕК+. Другие страны альянса, превысившие свои квоты, Ирак и Казахстан, намерены компенсировать перепроизводство в период с июля 2024 по сентябрь 2025 гг.